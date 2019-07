Nizip'te Diyanet Vakfı kurban bağışı için stant açtı

Nizip İlçe Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfının 2019 vekaletle kurban kesim organizasyonu için stant açtı.

İlçe Müftüsü Musa Çiftçi yaptığı açıklamada, 2019 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonu çerçevesinde bağış stantlarının kurulduğunu söyledi.

Stantlarla bağış yapmak isteyen vatandaşlara yardımcı olduklarını ifade eden Çiftçi şunları söyledi.

"Müftülüğümüz ve Türkiye Diyanet Vakfı Nizip Şubesi tarafından kurban bağışları Çoşkun Özkaya ve Metin Özmen camilerinin önündeki standlarımızdan almaya başlamıştır. Kurban bağışları 9 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar alınacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın yürütmüş olduğu önemli çalışmalardan biri olan vekalet yoluyla kurban organizasyonu önceki yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da Kurban Bayramı vesilesi ile talep eden kardeşlerimize yardımcı olmak ve kurban ibadetinin sevincini her gönle, her eve ve her coğrafyaya taşımak amacıyla gerçekleştirilecektir."

Kaynak: AA