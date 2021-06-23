Nizip'te Ailecek Okuyoruz Kampanyasına destek olan ailelere ödül

Nizip Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ailecek Okuyoruz Kampanyası'na destek olan ve dereceye giren ailelere ödül verildi.

Nizip Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ailecek Okuyoruz Kampanyası'na destek olan ve dereceye giren ailelere ödül verildi.

Kaymakam Kemal Şahin, belediyenin meclis salonunda düzenlenen törende, kampanyanın öğrencilerin aileleriyle bir arada kitap okumasını sağlamak amacıyla düzenlendiğini anımsattı.

Kampanyanın ilçedeki eğitim çıtasını daha yukarıya taşıyacağını anlatan Şahin, kampanyaya katılımın her geçen gün büyüdüğünü kaydetti.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise yarışmaya dahil olan tüm öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Eğitimin vazgeçilmez unsurlar arasında yer aldığına dikkati çeken Sarı, şöyle devam etti:

"Kampanya sayesinde ailelerimiz, en büyük ödülün çocuklarıyla geçirdikleri kaliteli zaman diliminin olduğunu fark ettiler. Bundan sonraki dönemde evlerde anne, baba, kardeşler ve diğer aile fertleri mutlaka kitap okumaya zaman ayıracak. Bu da bizim için en önemli başarıdır."

Sarı, yakın zamanda çocuk kütüphanesi kuracaklarını bildirerek, böylelikle kentteki eğitim seviyesini daha yukarı taşımaya katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Törende ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleşen yarışmada dereceye giren öğrenci ve velilerine çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu