Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan muhtarlara ziyaret

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Fırat ve Menderes mahallelerinin muhtarlarını ziyaret etti.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Fırat ve Menderes mahallelerinin muhtarlarını ziyaret etti.

İlk olarak Fırat Mahallesi Muhtarı Mahmut Güler'i ziyaret eden Başkan Sarı, mahallelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, vatandaşların belediyeden beklentilerini dinledi.

Daha sonra Menderes Mahallesi Muhtarı Ahmet Öztürk'ü ziyaret eden Sarı, belediyenin Menderes Mahallesi'ne yaptığı hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Muhtarların önemini belirten Başkan Sarı, "Nizip Belediyesi olarak her mahalleye hizmet elimizi uzattık. Muhtarlarımızla sürekli bir araya geliyoruz. Mahallelerimiz ile ilgili talepleri gerek muhtarlarımız gerekse hemşehrilerimiz ile istişare ederek yapıyoruz. Bu vesileyle her çalışmamızda bizlere destek veren kıymetli muhtarlarımıza teşekkür ediyor görevleri süresince başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." dedi.

Güler ve Öztürk ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi, Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür ettiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu