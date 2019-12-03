Nizip Belediye Başkanı Sarı Ankara'da ziyaretlerde bulundu

03.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:05

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Ankara'da temaslarda bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Orman İşleri Genel Müdürü Bekir Karacabey, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Gençlik Hizmetler Genel Müdürü Emre Topoğlu, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Müdür Yardımcısı Ali Rıza Altunel ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Stratejik Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Tanrıöver'i ziyaret etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu'nun eşlik ettiği ziyaretlerdeki amacının Nizip'e yapılacak hizmet ve yatırımlarla ilgili bilgi alarak ve fikir alışverişinde bulunmak olduğunu belirten Belediye Başkanı Sarı, "Nizip için yapılacak olan her hizmetin takipçisiyiz ve ne yapılıyorsa daha yaşanılabilir ve modern bir Nizip için yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana devletimizin her kurumuyla uyum içinde çalıştık ve bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bizim tek bir derdimiz var, o da değerli hemşehrilerimize ve güzel ilçemiz Nizip'e en iyi şekilde hizmet etmek ve sorunlarını çözüme kavuşmaktır." dedi.

Kaynak: AA