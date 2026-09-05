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Türklere İstiklal Marşı’nı soran Alman komedyen şaşkına döndü

Türklere İstiklal Marşı’nı soran Alman komedyen şaşkına döndü
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Alman komedyen Mario Adrion, gösterisinde milli marşları sordu. Türk seyircilerin ayağa kalkıp İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan coşkuyla okuyarak karşılık vermesi, ünlü komedyene salonda unutulmaz ve şaşırtıcı anlar yaşattı.

Alman komedyen Mario Adrion, sahne şovunda Türk izleyicilere milli marşlarını sordu.

Farklı ülkelerdeki gösterilerinde benzer sorulara genellikle birkaç mırıldanma veya kısa bir melodiyle yanıt almaya alışkın olan Adrion, salonun bir anda ayağa kalkmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

"ŞU AN KENDİMİ TÜRK GİBİ HİSSEDİYORUM"

Türk seyircilerin hep bir ağızdan, büyük bir coşku ve ciddiyetle İstiklal Marşı’nı sonuna kadar okuması üzerine sahnede şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü komedyen, o anları şu sözlerle dile getirdi:

- "İnsanlara marşlarını söylemelerini istediğimde genellikle bir kıta söylerler. Siz ayağa kalktınız ve bir türlü durmadınız, bu inanılmazdı. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım. Şu an kendimi Türk gibi hissediyorum.

- Siz okurken aklıma bir fikir geldi: Yunanistan’ı ele geçirmeliyiz! Keşke biz Almanlar da böyle güçlü bir marşa sahip olabilseydik. Bizim marşımız artık; 'Özür dileriz, geri dönüşüm yapıyoruz' gibi bir şey oldu."

Umut Halavart
Umut Halavart
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