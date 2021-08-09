Niyokki ne demek? Gnocchi nedir, ne demektir? Hangi ülkeye ait? Masterchef'teki Niyoki yemek ne demek, nasıl yapılıyor?

Masterchef'te bugün 9 Ağustos şefler yarışmacıların Niyokki yapmasını istedi. Bunun ardından izleyiciler Niyokki nedir? Niyokki ne demek merak etti. Peki, Gnocchi nedir, hangi yörenin yemeğidir? Niyokki ne demek detaylar sizlerle...

Niyoki nedir? Niyoki ne demek? Niyoki hangi ülkenin yemeğidir? Niyokki ne demek? Gnocchi nedir, ne demektir? Hangi ülkeye ait? Masterchef'teki Niyoki yemek ne demek, nasıl yapılıyor? İşte tüm detaylar...

NİYOKKİ (GNOCCHİ) NEDİR?

Gnocchi, İtalyan mutfağında zengin bir hamur tatlısı ailesidir. İrmik, normal buğday unu, yumurta, peynir, patates, galeta unu, mısır unu veya benzeri malzemelerden oluşan ve muhtemelen otlar, sebzeler ve diğer malzemeleri içeren küçük hamur yığınlarından yapılırlar.

NİYOKİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

Gnocchi, İtalyan mutfağında zengin bir hamur tatlısı ailesidir. İrmik, normal buğday unu, yumurta, peynir, patates, galeta unu, mısır unu veya benzeri malzemelerden oluşan ve muhtemelen otlar, sebzeler ve diğer malzemeleri içeren küçük hamur yığınlarından yapılırlar.

İrmik, normal buğday unu, yumurta, peynir, patates, galeta unu, mısır unu veya benzeri maddelerden oluşan ve muhtemelen şifalı otlar, sebzeler ve diğer malzemelerden oluşan küçük hamur topaklarından yapılırlar. Gnocchi hamuru genellikle bir şarap mantarı büyüklüğünde küçük parçalar halinde kesilmeden önce açılır. Köfteler çatal veya peynir rendesi ile preslenerek çıkıntılar oluşturulabilir veya küçük topaklar halinde kesilebilir. Gnocchi genellikle ilk yemek olarak yenir, ancak bazı ana yemeklere contorno (garnitür) olarak da servis edilebilir.

Gnocchi, farklı bölgelerde tarif ve isim bakımından farklılık gösterir. Örneğin, Lombard ve Toskana malfatti (kelimenin tam anlamıyla kötü yapılmış), ricotta, un ve ıspanağın yanı sıra gerekirse çeşitli diğer bitkilerin eklenmesiyle yapılır. Tuscan gnudi belirgin bir şekilde daha az un içerir; ancak Campanian strangulaprievete, Apulian cavatelli, Sardunya malloreddus ve benzeri gibi bazı çeşitler un bazlıdır. Gnocchi genellikle tuzlu kaynar suda kendi başına pişirilir ve daha sonra çeşitli soslarla süslenir. Ama bazı türleri pişmiş polenta veya irmikten yapılır, kuruması için yayılır, üzerine peynir ve tereyağı sürülür ve fırınlanır.

Gnocchi, çorbalara (minestre) veya makarnaya alternatif olarak ilk yemek (primo piatto) olarak yenir. Gnocchi'nin yaygın eşlikleri arasında adaçayı, pesto ve çeşitli soslarla eritilmiş tereyağı bulunur. Gnocchi ev yapımı olabilir, özel mağazalar tarafından yapılabilir veya endüstriyel olarak üretilebilir ve soğutulmuş, kurutulmuş veya dondurulmuş olarak dağıtılabilir. Çoğu gnocchi suda kaynatılır ve daha sonra bir sos ile servis edilir. Küçük çorba gnocchileri bazen hamurun kaba bir elek veya delikli bir kaşıkla bastırılmasıyla yapılır.