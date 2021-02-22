Niyet ettikten sonra ezan okunmadan su içilir mi? Orucu bozan durumlar nelerdir?

Üç ayların başlaması ve Recep ayına girilmesiyle oruç tutmak isteyen vatandaşlar, orucu bozan durumların neler olduğunu merak ediyor. Niyet ettikten sonra ezan okunmadan su içilir mi? Orucu bozan durumlar nelerdir? Akşam yatmadan önce yemek yiyip oruç tutmaya niyet eden kişi gece uyandığında henüz imsak vakti gelmeden yemek yiyip su içebilir mi?

Oruç tutmak isteyen müslümanlar ilk olarak niyet getirerek oruçlarını tutmaya başlarlar. Gün boyu ibadetlerini getiren kişiler orucu bozan durumları, niyet ettikten sonra ezan okunmadan su içilir mi? Orucu bozan durumlar nelerdir? Akşam yatmadan önce yemek yiyip oruç tutmaya niyet eden kişi gece uyandığında henüz imsak vakti gelmeden yemek yiyip su içebilir mi? merak ediyor.

NİYET ETTİKTEN SONRA EZAN OKUNMADAN SU İÇİLİR Mİ?

Sabah namazının girişi ve orucun başlangıcı imsak vakti, olarak ifade edilir. Oruca niyet etmek isteyen kişi imsak vaktinden itibaren yemek yemeyi ve su içmeyi bırakması gerekir. Oruç tutmak için yapılacak olan niyetin oruca başlama vakti olan imsak vaktine denk getirilmesi gerekli değildir. Bu nedenle imsak vaktinden önce niyet edilebilir.

Akşam yatmadan önce yemek yiyip oruç tutmak için niyet eden kişi, gece uyandığında imsak vaktine kadar yiyip içebilir. Niyet edilmiş olması orucu başlatmaz.Orucun başlama vakti imsak kesilmesidir.İmsak kesilinceye kadar niyet edilmiş olsa dahi yenilip içilir.