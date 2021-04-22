Niyet etmeden oruç tutulur mu? Yazar Mehmet Fatih Çıtlak yanıtladı

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte dünyadaki milyonlarca Müslüman sabah ezanı okunmadan önce oruç tutmak için niyet ediyor. Niyet etmeden oruca başlayan kişiler "Niyet etmeden oruç tutulur mu?" sorusuna yanıt arıyor. Biz de Haberler.com olarak sizin için bu soruyu yazar Mehmet Fatih Çıtlak'a sorduk.