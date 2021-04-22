Niyet etmeden oruç tutulur mu? Yazar Mehmet Fatih Çıtlak yanıtladı
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Niyet etmeden oruç tutulur mu? Yazar Mehmet Fatih Çıtlak yanıtladı

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Ramazan ayının başlamasıyla birlikte dünyadaki milyonlarca Müslüman sabah ezanı okunmadan önce oruç tutmak için niyet ediyor. Niyet etmeden oruca başlayan kişiler "Niyet etmeden oruç tutulur mu?" sorusuna yanıt arıyor. Biz de Haberler.com olarak sizin için bu soruyu yazar Mehmet Fatih Çıtlak'a sorduk.

Dünyadaki milyonlarca Müslüman'ın kutsal ayı Ramazan tüm bereketiyle 13 Nisan günü başladı. 12 Mayıs günü sona erecek bu kutsal ayla ilgili Müslümanların kafasını karıştıran birçok detay da var.

Bu çerçevede, niyet etmeden oruca başlayan kişiler "Niyet etmeden oruç tutulur mu?" sorusuna yanıt arıyor. Konuya ilişkin merak edilenleri yazar Mehmet Fatih Çıtlak yanıtladı.

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Niyet etmeden oruç tutulur mu? Yazar Mehmet Fatih Çıtlak yanıtladı
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