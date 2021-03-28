Niyazi Ercan kimdir? Niyazi Ercan kaç yaşında, biyografisi nedir?
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Niyazi Ercan kimdir? Niyazi Ercan kaç yaşında, biyografisi nedir?

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Niyazi Ercan kimdir? Niyazi Ercan kaç yaşında, biyografisi nedir?

Başta KKTC olmak üzere, Kuveyt, Katar, Fransa ve Almanya gibi ülkelere soda ihraç eden Beypazarı sodanın ikinci kuşak temsilcisi olan Niyazi Ercan kimdir? Niyazi Ercan kaç yaşında, nereli? Niyazi Ercan hayatı ve biyografisi nedir?

Başta KKTC olmak üzere, Kuveyt, Katar, Fransa ve Almanya gibi ülkelere soda ihraç eden Beypazarı sodanın ikinci kuşak temsilcisi olan Niyazi Ercan kimdir? Niyazi Ercan kaç yaşında, nereli? Niyazi Ercan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

NİYAZİ ERCAN KİMDİR?

Başta KKTC olmak üzere, Kuveyt, Katar, Fransa ve Almanya gibi ülkelere soda ihraç eden Beypazarı sodanın ikinci kuşak temsilcisidir. Şirket kurulduktan 4 yıl sonra dünyaya gelen Niyazi Ercan çekirdekten yetişmedir. Eğitim hayatı boyunca da her zaman işlerin içerisinde olmuş. Aslen Gaziantepli olan Ercan, hala sektörde alınacak çok yollarının olduğunu vurgulamaktadır.

Türkiye'nin en büyük maden suyu şirketlerinin başında gelen Beypazarı'nın kuruluş hikayesi ise çok ilginçtir. Gaziantep'ten göç eden Ercan ailesi, Ankara'ya göç ettikten sonra büyük zorluklara rağmen şirketi kurmuş ve az kişiyle de olsa üretime başlamıştır.

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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