Kurtuluş Savaşımızın 100. yılına itafen hazırlanan tek kişilik oyun serisinin ilki olan "Ben Kara Fatma" isimli oyun ile ikinci seri olan 'Ben Hasan Tahsin' oyunu izleyicileri büyüledi

TORBALI, İZMİR (Bültenler) - Nitelikli sanatın merkezi Torbalı'da, iki gün süren ' 2. Tiyatro Günleri' sona erdi. Etkinlik kapsamında ilk olarak önceki akşam Kurtuluş Savaşımızın 100. yılına itafen hazırlanan tek kişilik oyun serisinin ilki olan, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızın yaşam öykülerini sahneye taşıyan "Ben Kara Fatma" isimli oyun yoğun bir katılımla sahnelendi. Dün de ikinci seri olan 'Ben Hasan Tahsin' oyunu sahnelendi. Torbalılı tiyatroseverler ile buluşan iki oyun da, seyirci tarafından ayakta alkışlandı. Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Serkan Tekin, Torbalı'yı nitelikli sanatın merkezi haline getirmeye devam edeceklerini söyledi.

İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİ

İlk olarak Mehmet Dağıstanlı'nın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Özgür Kaymak'ın üstlendiği 'Ben Kara Fatma' isimli oyun, Sevtap Çapan'ın performansıyla izleyici karşısına çıktı. Kurtuluş Savaşı'nda mücadele vermiş bir kadın kahramanı konu edinerek tarihsel bir görünüm ortaya koyan ve aynı zamanda Üsteğmen Fatma Seher Erden'in hayatına da ışık tutan "Kara Fatma" oyununa tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi. Dün ise15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'e çıkartma yapan, seçkin askerlerden oluşan Yunan Efzon Alayı işgal askerine, Kordonboyu'ndan ilk kurşunu sıkarak Türk direnişini başlatan ulusal sembol kişi olan Hasan Tahsin'in hikayesi 'Ben Hasan Tahsin' isimli oyun ile sahnelendi. Cüneyt Ingiz'in kaleme aldığı, Caner Bilginer'in yönettiği Murat Batıkan Avcı'nın oynadığı bu muhteşem oyun ayakta alkışlandı. Etkinlikler sonunda Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Serkan Tekin sahneye çıkarak, oyuncu Sevtap Çapan'a ve Murat Batıkan Avcı'ya Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ve salona gelen tiyatroseverler adına teşekkür etti.

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