'Nişasta bazlı şeker kotası eski haline getirilmeli'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Nişasta bazlı şeker kotası eski haline getirilmeli'

'Nişasta bazlı şeker kotası eski haline getirilmeli'
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Haberler | Sağlık

TÜRK Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, yüzde 5'e çıkarılan nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotasının yeniden yüzde 2,5 seviyesine getirilmesi gerektiğini belirtirken, "Zaten fazla şeker tüketiyoruz bir de üstüne üstlük nişasta bazlı şeker tükettiğimizde şişmanlık, aşırı şişmanlık ve onun yarattığı...

TÜRK Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, yüzde 5'e çıkarılan nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotasının yeniden yüzde 2,5 seviyesine getirilmesi gerektiğini belirtirken, "Zaten fazla şeker tüketiyoruz bir de üstüne üstlük nişasta bazlı şeker tükettiğimizde şişmanlık, aşırı şişmanlık ve onun yarattığı bütün hastalık gündeme gelir" dedi.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 2,5'tan yüzde 5'e çıkarılması kararına ilişkin açıklamada bulundu. Türkiye'de 3 milyon düzeyinde 'aşırı obez' bulunduğunu, bunun 1,8 milyonunun çocuk yaşta olduğunu, çocuk obez sayısının her yıl yüzde 8 artış gösterdiğini vurgulayan Timur Erk, bu durumun ciddi sıkıntı yarattığına işaret etti.

'GLİKOZ HER YERDE PARÇALANMA İMKANI VARDIR'Obeziteyi şeker türevleri ve özellikle nişasta bazlı şekerin oluşturduğuna dikkati çeken Timur Erk, "Bildiğimiz sakkaroz, yani sofra şekeri, yani pancar şekeri yüzde 50 glikoz, yüzde 50 fruktozdan ibarettir. Ancak özellikle mısırdan yapılan nişasta bazlı şeker, yani yüksek fruktozlu mısır şurubu tabir ettiğimiz nişasta bazlı şeker, yüzde 50'den fazla fruktoz içerir, daha az glikoz içerir. Sofra şekerinde glikoz ile fruktoz bir molekülde bağlıyken, nişasta bazlı şekerde bağımsız halde hareket eder. Bu nedenle fruktoz etkisi çok daha fazladır, karaciğerde yağlanmaya sebebiyet verir. Sadece karaciğerde parçalanır. Halbuki glikoz her yerde parçalanma imkanı vardır. İşte bu nedenle bundan 3 sene evvel, 3 Mart 2018'de üç bakan bir araya gelip ortaklaşa bir deklarasyon yaptılarsa ve okullarda sağlıklı beslenme, sağlıklı gıda logosunu benimsedilerse ve 3 Mart 2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı'nın Bilim Kurulu bu konuda benim söylediklerimi ifade etmişse o zaman bir sıkıntı var demektir" diye konuştu.'NİŞASTA BAZLI ŞEKER KOTASI YÜZDE 100 ARTIRILDI'5 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan 'Şeker Kotaları Yönetmeliği'ne göre nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 2,5'tan yüzde 5'e çıkarıldığını vurgulayan Timur Erk, şunları söyledi:

"2018'de, yüzde 10 olan nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 5'e, sonra yüzde 2,5'a indirmişken şimdi yüzde 100 artırıldı. Obezite, özellikle nişasta bazlı şekerin tetiklediği obezite ciddi sıkıntı demektir. O nedenle nişasta bazlı şeker tüketimini azaltmamız lazım. Hazır paketlenmiş, işlenmiş gıdalardan uzak durmamız lazım. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 150 gram şeker tüketimi var günlük yetişkin bazında. Bunu bir an evvel aşağılara çekmek lazım. 50 gram yeterli. Zaten fazla şeker tüketiyoruz bir de üstüne üstlük nişasta bazlı şeker tükettiğimizde şişmanlık, aşırı şişmanlık ve onun yarattığı bütün hastalık gündeme gelir. Bu nedenle özellikle sağlıklı nesillerin yetişmesi konusunda oldukça duyarlı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza hitap ediyorum, lütfen bu konuyu tekrar irdelesin ve yüzde 2,5 konumunda eskisi gibi nişasta bazlı şeker kotasını bıraktırsın"


'Nişasta bazlı şeker kotası eski haline getirilmeli'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar

Türkiye'de 6 bin 609 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 86 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 609 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 86 kişi yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Ziya Selçuk Murat Kurum Memduh Büyükkılıç Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Alişan Demet Akalın Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Enes Ünal Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Roland Garros Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Nişasta bazlı şeker kotası eski haline getirilmeli' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 14:17:54. #1.15#

title