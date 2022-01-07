Nişantaşı'nda sıcak dakikalar... Estetik kavgası caddeyi karıştırdı - Haberler
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Nişantaşı'nda sıcak dakikalar... Estetik kavgası caddeyi karıştırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nişantaşı'nda sıcak dakikalar.

Nişantaşı'nda sıcak dakikalar... Estetik kavgası caddeyi karıştırdı

İSTANBUL Nişantaşı'nda bir güzellik merkezinde yapılan işlemi beğenmeyen müşteri ile çalışanlar arasında kavga çıktı. Müşteri pencereye çıkıp, "Beni rehin aldılar, öldürecekler" deyince caddede sıcak anlar yaşandı.

Olay, dün saat 16.40 sıralarında Nişantaşı'ndaki 7 katlı binanın 4'üncü katında bulunan bir estetik merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu M.İ. bir süre önce estetik merkezinde çene sivrileştirme operasyonu yaptırdı. İşlemi beğenmeyen M.İ. dün tekrar estetik merkezine gelerek kendisi gibi Azerbaycan uyruklu olan işletmeci F.D ve S.D ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma büyüdü ve M.İ. ile F.D. ve S.D. kavga etmeye başladı.

Kadın pencereye çıkıp, "Beni rehin aldılar" diye bağırdı

İddiaya göre, kavga devam ederken M.İ. estetik merkezinin penceresine çıkıp, "Beni rehin aldılar, öldürüyorlar" diyerek bağırdı. Kadının çığlıkları bir anda tüm caddeyi sardı ve durumu gören vatandaşlar polise haber verdi. O sırada caddede bekleyen M.İ.'nin yakınları M.T. ve F.H. de yaşananları görünce estetik merkezine çıktı. Vatandaşların ihbarıyla çok kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri müdahale ederek tarafları karakola götürdü.

Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Nişantaşı'nda sıcak dakikalar... Estetik kavgası caddeyi karıştırdı

Nişantaşı'nda sıcak dakikalar... Estetik kavgası caddeyi karıştırdı

Nişantaşı'nda sıcak dakikalar... Estetik kavgası caddeyi karıştırdı

Estetik kavgası Nişantaşı'nı karıştırdı! Çenesini beğenmeyen kadının çığlıkları caddeyi inletti

Estetik kavgası Nişantaşı'nı karıştırdı! Çenesini beğenmeyen kadının çığlıkları caddeyi inletti

İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker - Son Dakika Haberleri

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