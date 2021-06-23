Nişantaşı'nda kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nişantaşı'nda kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Davut Has - Haberler | 3. Sayfa

- Nişantaşı'nda kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı Nişantaşı'nda otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

- Nişantaşı'nda kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İSTANBUL - Nişantaşı'nda otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazadan park halindeki iki aracında hasar alarak etkilendiği görüldü.

Kaza saat 06.00 sıralarında Şişli Meşrutiyet Mahallesi - Nişantaşı - Rumeli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi belli olmayan 34 NL 7224 plakalı otomobil kırmızı ışıktan geçti. Otomobil bu esnada Valikonağı Caddesinden Fulya istikametine seyir halinde ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 HCB 81 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada seyyar simit satan Yaşar Akgün ve iki sürücü yaralandı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Park halindeki 2 araçta da maddi hasar meydana geldi

Otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada park halinde bulunan 35 MNH 62 ve 34 BRR 488 plakalı araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile bulundukları yerden kaldırıldı. Belediyeye bağlı ekiplerde kazanın olduğu yerde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Nişantaşı'nda kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Nişantaşı'nda kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Nişantaşı'nda kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Nişantaşı'nda kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Nişantaşı'nda kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Nişantaşı'nda kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has

El freni çekilmeyen otomobil fırına böyle girdi
El freni çekilmeyen otomobil fırına böyle girdi
Akrabasının cenazesini bekleyen kadın, canından oldu! O anlar kamerada
Akrabasının cenazesini bekleyen kadın, canından oldu! O anlar kamerada
Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Ozan Tufan Burak Yılmaz Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nişantaşı'nda kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 07:43:41. #1.14#

title