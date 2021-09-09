Nişanlısından ayrılan genç yürekleri ağza getirdi
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Nişanlısından ayrılan genç yürekleri ağza getirdi

Nişanlısından ayrılan genç yürekleri ağza getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre nişanlısından ayrılan bir şahıs, pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu. Yürekleri ağza getiren olayda, şahıs polis ekiplerince ikna edildi.

Gesi yolu üzerinde boş bir arazide elinde pompalı tüfekle bir şahsı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın alınmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Nişanlısından ayrılan genç yürekleri ağza getirdi

BÜYÜK ÇABA HARCADILAR

Polis ekipleri isminin M.D. olduğu öğrenilen genci ikna etmek için büyük çaba harcadı. Bir süre ikna çabalarına yanıt vermeyen M.D., elindeki pompalı tüfeği çenesinin altına ve karnına doğrulttu.

Nişanlısından ayrılan genç yürekleri ağza getirdi

YARIM SAAT UĞRAŞTILAR

Yüreklerin ağza geldiği olayda polis ekipleri, M.D.'yi yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu ikna ederek tüfeği aldı. M.D., tedavi edilmek üzere hazır bulunan ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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