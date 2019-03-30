Nişanlısı Tarafından Aldatılan Jennifer Lopez, Sokakta Bornozla Yürürken Yakalandı

En son nişanlısı Alex Rodriguez'in, bir Zoe Gregory adlı modele cinsel organının fotoğrafını gönderip, grup ilişki teklif ettiği haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

SOKAKTA BORNOZLA YAKALANDI

Jennifer Lopez, bu kez New York'un Greenwich kasabasında bornozla yürürken kameralara yakalandı.

ALDIRIŞ ETMİYOR

Playboy yıldızı 44 yaşındaki Zoe Gregory, Rodriguez'den telefonuna gelen mesajları paparazzilerle paylaşmıştı. Jennifer Lopez, 2 haftalık nişanlısı hakkında çıkan bu haberlere aldırış etmemeyi tercih etti.

GERGİN TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Kız kardeşi Lynda Lopez ile birlikte Greenwich kasabasındaki, "Hustlers" adlı filmin setine gittiği öğrenilen Jennifer Lopez bornozla görüntülendi. Lopez'in gergin tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

STRİPTİZCİYİ CANLANDIRACAK

Merakla beklenen "Hustlers" adlı filmin çekimleri devam ederken Lopez'in filmde bir striptizciyi canlandıracağı söylenmişti.