Nişanlı öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi
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Nişanlı öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi

Avustralya'da nişanlı kadın öğretmen, öğrencisiyle birlikte olduğu ortaya çıkınca tutuklandı. Öğretmenin, öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girmesi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Nişanlı öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi
02.09.2020 23:08 | Son Güncelleme: 02.09.2020 23:17

Avustralya'nın Sydney kentinde 14 yaşındaki öğrencisi ile cinsel ilişkiye giren 23 yaşındaki öğretmen Monica Young, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nişanlı olan Monica'nın okul çıkışı öğrencisini arabasına alıp arabada ilişkiye girdiği güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İlişkinin ortaya çıkmasından sonra polisin bilgisayar ve cep telefonunu incelendiği öğretmenin, öğrenciye cinsel içerikli mesajlar ve uygunsuz fotoğraflarını attığı ve öğrencisinden kendisine cinsel organının fotoğrafını atmasını istediği ortaya çıktı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR

Güvenlik kamerası görüntülerinde öğretmenin arabada öğrencisinin cinsel organını elledikten sonra üzerine çıktığı görüldü. Öğretmenin avukatı mahkemede ısrarla güvenlik kamerası görüntülerinin öğretmenin öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiğine dair bir işaret göstermediğini söyledi.

Nişanlı öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi
Young ve nişanlısı

12 YIL HAPİS YATABİLİR

Ekim ayında mahkemeye tekrar çıkarılacak öğretmen suçlu bulunması halinde en az 12 yıl hapis cezası alacak.

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