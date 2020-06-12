Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu Trabzon'da kısa etek giydiği için nişanlısının kendisine hakarette bulunduğunu öne süren 17 yaşındaki kız, polise sığındı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheliye, genç kıza bir ay süreyle yaklaşmama cezası verildi.

Trabzon'da, 25 yaşındaki S.A., 17 yaşındaki nişanlısı Z.K. ile kısa etek giymesi nedeniyle kavga etti. Kavganın ardından gözyaşlarına boğulan genç kız, polis merkezine giderek, kendisine hakaret ettiği, tehditte ve cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdüğü S.A.'dan şikayetçi oldu.

NİŞANLANDIĞINDAN AİLESİNİN HABERİ YOK

Habertürk'te yer alan habere göre; Genç kız Z.K. nişandan ailesini haberdar olmadığını belirterek, "S.A.'nın ailesinin katıldığı bir törenle nişanladık. Sonra ailem öğrenince S.A.'dan uzak durmamı istediler. S.A. kendisiyle kaçmamı istedi. Babam beni evden çıkarmadı. S.A. beni tehdit etmeye başladı" dedi. Şikayet üzerine polis ekipleri, S.A.'yı evinde gözaltına aldı.

"CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMADIM"

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan S.A., ifadesinde, "Doğum gününde kısa etek giydiği için kavga ettik. Kendisine bağırdım. Kesinlikle hakaret ve küfür etmedim. Daha sonra da öptüm. Sonra beni polise şikayet etti. Ben kendisine cinsel istismarda bulunmadım" dedi.

BİR AY BOYUNCA YAKLAŞAMAYACAK

Genç kızın anne ve babası ise, nişandan haberleri olmadıklarını belirterek, S.A. ve evde yapılan nişana göz yuman ailesinden şikayetçi oldu. Genç kızın ailesi, fotoğrafları polise delil olarak sundu. Z.K.'ya bir ay süreyle koruma kararı verildi. Olayla ilgili tehdit ve istismar iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.