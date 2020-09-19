Nişanda Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere 18 bin 900 lira ceza yazıldı
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Nişanda Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere 18 bin 900 lira ceza yazıldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde nişanda takı merasimi düzenleyen 6 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 18 bin 900 lira para cezası uygulandı.

Nişanda Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere 18 bin 900 lira ceza yazıldı
19.09.2020 18:43 | Son Güncelleme: 19.09.2020 18:46

Kars'ın Kağızman ilçesinde nişanda takı merasimi düzenleyen 6 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 18 bin 900 lira para cezası uygulandı.

Kağızman Kaymakamı İshak Çınar'ın koordinesiyle ilçede Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

İlçeye bağlı Karabağ köyünde Kovid-19 tedbirlerine uymayarak nişan ve takı merasimi gerçekleştirilmesi üzerine ekiplerce denetim yapıldı.

Denetimlerde K.D, Z.S, E.D, H.D, M.D. ve Z.S'nin Kovid-19 tedbirlerine uymayarak takı merasimi gerçekleştirdikleri ve gelen tebrikleri kabul ettikleri, sosyal mesafe kuralını da ihlal ettikleri tespit edildi.

Söz konusu kişilere kişi başı 3 bin 150 idari para cezası olmak üzere toplam 18 bin 900 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Kağızman Ali Çelik
Kağızman Ali Çelik
AA Editörü
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