Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması nedeniyle 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinin idari izin kapsamına alındı. Nisan semineri iptal mi?

MEB'DEN ÖĞRETMENLERE BAYRAM MÜJDESİ: EK DERS ÜCRETİ CEPTE!

MEB'in sendikaların taleplerini kabul etmesi halinde, öğretmenler bayram sonrası online seminerlere katılarak 15 saatlik ek ders ücreti alacak. Bu durum, öğretmenler arasında memnuniyetle karşılandı.

NİSAN SEMİNERİ İPTAL Mİ?

2025 Nisan ara tatili mesleki çalışmalarının iptal edilip edilmediği, öğretmenler ve eğitim camiası tarafından merakla takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamalara göre, Ramazan Bayramı'nın ara tatil dönemine denk gelmesi nedeniyle seminerlerin çevrim içi (online) olarak yapılması planlanıyordu. Ara tatilin bayrama denk gelmesiyle birlikte MEB takvimde değişikliğe gitti.

İptal edilen nisan seminerlerinin ne zaman yapılacağına dair tarih bilgisinin ilerleyen günlerde uygun tarih aralığı saptanarak yönetici ve öğretmenlerle paylaşılacağı açıklandı.

Online öğretmen seminerlerine katılım Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden yapılıyor. Öğretmen ve yöneticiler platforma, MEBBİS veya e-Devlet şifreleriyle giriş yapabiliyor.