Nisan Hakan kimdir, eşi kim? Kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kimdir, mesleği ne? Nisan Hakan gerçek ismi ne? Hayatı ve biyografisi!

Instagram'da 730 bin takipçisi bulunan ve Youtube'da yaklaşık 250 bin abonesi bulunan Nisan Hakan geçtiğimiz günlerde eşiyle çektiği videosu ile Youtube trendlere girmeyi başardı. Bunun ardından izleyiciler, Nisan Hakan kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kimdir, mesleği ne? Nisan Hakan gerçek ismi ne? merak etti. Detaylar haberimizde...

NİSAN HAKAN KİMDİR?

Nisan Hakan sosyal medya fenomeni, karikatürist ve Youtuber'dır. Tam adı "Nisan Hakan Özkan" 'dır. Uykusuz'da karikatürist olan Nisan Hakan evli ve bir çocuk sahibidir.

Nisan Hakan doğum tarihi : 5 Ocak 1990

5 Ocak 1990 Nisan Hakan kaç yaşında : 32 yaşında

32 yaşında Nisan Hakan nereli : İstanbul doğumlu

İstanbul doğumlu Nisan Hakan evli mi : Evet

Evet Nisan Hakan eşi kimdir : Seda Özkan

Seda Özkan Nisan Hakan mesleği ne : Karikatürist, Senarist, Youtuber

Karikatürist, Senarist, Youtuber Nisan Hakan tam adı ne : Nisan Hakan Özkan

Nisan Hakan 5 Ocak 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Liseyi İstanbul'da okuduktan sonra Üniversite'yi Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde okumuştur. Nisan Hakan birçok dergide yazarlık ve çizerlik yapmıştır. Uykusuz'da karikatürist olan Nisan Hakan, Para Tuzağı, Gırgır, Uykusuz, Hortlak vb. gibi dergilerde çizerlik yapmıştır. Ek olarak Karikatürler ve Topşik kitaplarının yazarıdır.

Seda Özkan ile evli olan Nisan Hakan'ın Eva isminde bir kız çocuğu bulunmaktadır. Nisan Hakan'ın "Nisan Hakan" isminde Youtube kanalı ve "nisanhakan" adında İnstagram hesabı bulunmaktadır. Sosyal medya paylaşımlarını hem Youtube hem de İnstagram üzerinden yapmaktadır.

NİSAN HAKAN'IN EŞİ KİMDİR?

Nisan Hakan'ın eşi Seda Özkan'dır. Geçtiğimiz günlerde Seda Özkan ile çektiği video ile Youtube trendler listesine girmeyi başaran Nisan Hakan'ın bir kız çocuğu bulunmaktadır.

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