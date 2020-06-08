Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
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Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur

Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde röportaj veren Nisa, bir an olsun yanından ayrılmadığı Cemal Can'ın dokunulmazlık oyunu sonrası duygusal davranak kendi adını yazdırmasını "Biri bir şey söylediği zaman fikrini değiştiriyor. Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur" diyerek eleştirdi.

08.06.2020 07:48 | Son Güncelleme: 08.06.2020 07:52

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2020, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Nisa, ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takımın kaptanı Cemal Can'ın kendi isteğiyle eleme adayı olması hakkında konuşarak sitem etti.

"CEMAL CAN KENDİ DÜŞÜNCELERİNİN ARKASINDA DURMUYOR"

Survivor'da bugüne kadar Cemal Can ile çok yakın arkadaş olan Nisa, şaşırtan açıklamalar yaptı. Nisa, hastaneye kontrole gittiği zaman takım olarak Cemal Can'ın adının yazılması kararı alındığını öğrendiğini açıkladı ve takım kaptanı Cemal Can için sert eleştirilerde bulundu.

Nisa Bölükbaşı, Yasin ile Cemal Can'ın 4 aydır Evrim'in gitmesi için uğraştığını belirterek, "Cemal Can'ın önce Evrim'i göndermek isteyip şimdi gitmemesi için adını yazdırmasını doğru bulmuyorum. Niye onu kurtarmaya çalışıyorsun? Söylediklerinin arkasında dur ve fikrini değiştirme. Cemal Can kendi düşüncelerinin arkasında durmuyor ve bir kişi bir şey söylediği zaman fikrini değiştiriyor. Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur" dedi.

Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur

"YÜZÜNE GÜLELİM DEYİP ARKASINDAN KONUŞUYORLAR"

22 yaşında olduğu için takım arkadaşlarının düşüncelerine önem vermediğini söyleyen Nisa, sözlerine şöyle devam etti: "Herkes burada birbirine arkadaş gibi bakıyor ama arkasından bir şeyler çeviriyor. 4 aydır Cemal Can ve Yasin, Evrim'in gitmesi için uğraşıyor. Ama Cemal Can bana 'Evrim ile neler yaşadıysak da artık bu takımın için ve ben onu dışlayamam. 4 kişi artı 1 kişi olmaz bu takım' dedi. Ama bu takımda o ayrı olan bir kişi benim. Onlar diyorlar ki 'Takımımıza alalım, yüzüne gülelim' ama arkasından bana neler diyorlar. Yüzüne gülme ve arkasından bunları söyleme. Cemal Can ve Yasin ile o kadar takılmıyorum. Onlar sürekli birlikteler. Artık ben yokken kendi aralarında kim bilir neler konuşuyorlardır. Herkes çok konuşuyor. Ben konuşmadığım için herkes şaşırdı. Ben herkes gibi düşüncelerimizi söylüyordum. Ama küçüğüm ve Türkçem kötü diye beni dinlemezlerdi."

Dostluk bitiyor mu? Nisa'dan Cemal'a sert sözler: Karakterinin arkasında dur
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
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