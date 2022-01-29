Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor'da eski sevgilisi Barış Murat Yağcı hakkında olay itiraflar: Hayatımın en kötü senesi - Haberler Magazin
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Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor'da eski sevgilisi Barış Murat Yağcı hakkında olay itiraflar: Hayatımın en kötü senesi

Haberler.com, Emre İliksiz - Magazin
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Survivor 2020'nin ardından Barış Murat Yağcı ile aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star'ın yeni bölümünde özel hayatıyla ilgili olay itiraflarda bulundu. Söz konusu ilişkisini "Hayatının en kötü 1 yılı" olarak tanımlayan Nisa, gözyaşları içinde Barış'ın telefonunu dahi karıştırdığını, annesiyle Çekçe mesajlaşmalarını bile tercüme ettirip baktığını söyledi.

Survivor 2020'nin en çok konuşulan yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı, özel hayatıyla uzun bir süre daha magazin gündeminde kalmıştı. Yarışmanın diğer bir popüler ismi olan Barış Murat Yağcı ile aşk yaşayan Nisa, daha sonra eski Survivor yarışmacılarından Ogeday Girişken ile haberlere konu olmuştu.

Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor'da eski sevgilisi Barış Murat Yağcı hakkında olay itiraflar

"HAYATIMIN EN KÖTÜ 1 SENESİ"

Survivor All Star'ın yeni bölümünde Nisa Bölükbaşı, özel hayatıyla ilgili olay itiraflarda bulundu. Barış Murat Yağcı ile ilişkisini "Hayatımın en kötü 1 senesi" olarak tanımlayan Nisa, Barış'ın sürekli telefonlarını karıştırdığını ve mesajlarını okuduğunu ifade etti.

Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor'da eski sevgilisi Barış Murat Yağcı hakkında olay itiraflar

"ANNEMLE KONUŞMALARIMA BİLE BAKIYORDU"

Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Nisa Bölükbaşı, "Benim 1 senedir bu Konuyla ilgili neler çektiğimi kimse bilemez. Hayatımın en kötü 1 senesini geçirdim onun yüzünden. Çünkü telefonlarımı falan da karıştırıyordu, şifremi değiştirip yine karıştırıyordu. Annemle konuşmalarım Çekçe, onları bile tercüme ettirip bakıyordu ne diyorum diye" dedi.

Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor'da eski sevgilisi Barış Murat Yağcı hakkında olay itiraflar

Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor'da eski sevgilisi Barış Murat Yağcı hakkında olay itiraflar: Hayatımın en kötü senesi

Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Magazin

Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı, Survivor, Magazin, Haber

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