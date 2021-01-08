Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? Survivor Nisa kimdir, nereli? Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sevgili mi?

Geçtiğimiz sezon Survivor yarışmasında dikkat çeken isimlerden biri olan Survivor Nisa, yarışma sonrası da dikkat çekti. Nisa, Survivor sonrası Barış Murat Yağcı ile ilişkisi ve projeleri ile dikkat çekti. Gündemden düşmeyen Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? Survivor Nisa kimdir, nereli? Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sevgili mi?

Prag Doğumlu olan Survivor Nisa, yarışmada gösterdiği performansın ardından, Survivor sonrası da gündemden düşmedi. Birçok projeyle adı anılan Survivor Nisa Bölükbaşı, son olarak Exxen'de yer alacağı haberleriyle gündeme geldi. Yine Survivor Barış Murat Yağcı ile olan ilişkisi ile gündemden düşmeyen Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? Survivor Nisa kimdir, nereli? Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sevgili mi? sorularının cevaplarını buradan bulabilirsiniz.

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu, 23 yaşındadır.

Nisa Bölükbaşı, daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

Survivor Nisa, 2020 geçen sezonda Survivor yarışmasına katıldı ve orada performansıyla dikkat çekti. Survivor Nisa Bölükbaşı Survivor Barış Murat Yağcı ile sevgilidir.