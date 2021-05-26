Nisa Bölükbaşı, eski aşkı Barış Murat Yağcı'yı yerin dibine soktu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nisa Bölükbaşı, eski aşkı Barış Murat Yağcı'yı yerin dibine soktu!

Nisa Bölükbaşı, eski aşkı Barış Murat Yağcı'yı yerin dibine soktu!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Nisa Bölükbaşı'dan ayrılan Barış Murat Yağcı, "Nisa'ya açık kapım yok. Çilingir de açamaz o kapıyı" demişti. Bölükbaşı, eski aşkına sert cevap verdi. İşte detaylar...

Barış Murat Yağcı, verdiği bir röportajda Nisa Bölükbaşı ile ayrıldıklarını itiraf etti. Yağcı, "İlişkimizin bitme sebebi şiddetli geçimsizlik. Bitti gitti. Fotoğrafları silmedim Napayım hemen çocuk gibi sileyim mi? "Ayrıldık hemen siliyorum takipten çıkıyorum lanet olsun" böyle mi yapayım? Nisa'ya açık kapım yok. Çilingir de açamaz o kapıyı." diyerek şok etti.

"KÜÇÜK İNSANLAR KONUŞUR"

Nisa Bölükbaşı, eski sevgilisinin bu sözlerine anında cevap verdi.

Bölükbaşı, "Küçük insanlar konuşur, büyük insanlar konuşulur." diyerek Barış Murat Yağcı'ya gönderme yaptı.

Nisa'nın bu sözleri Barış Murat Yağcı'nın fanlarını oldukça kızdırdı.

TAKİBİ BIRAKTILAR

Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktılar.

NEDEN AYRILDILAR?

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz haftalarda Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan'a giderek deniz tatili yaptı.

Bu tatil sonrası bazı konularda fikir ayrılıkları yaşadığı iddia edilen ikilinin ayrıldığı ortaya çıktı.

Nisa Bölükbaşı, eski aşkı Barış Murat Yağcı'yı yerin dibine soktu!
Nisa Bölükbaşı, eski aşkı Barış Murat Yağcı'yı yerin dibine soktu!
Nisa Bölükbaşı, eski aşkı Barış Murat Yağcı'yı yerin dibine soktu!

Kaynak: Snob Magazin

Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı hakkında olay yaratacak sözler
Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı hakkında olay yaratacak sözler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Murat Boz Demet Evgar İlker Kaleli
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Yılmaz Dorukhan Toköz Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nisa Bölükbaşı, eski aşkı Barış Murat Yağcı'yı yerin dibine soktu! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 18:34:39. #1.15#

title