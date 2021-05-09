Nisa Bölükbaşı Barış Murat Yağcı ayrıldı mı?

Survivor 2020 yarışmasındaki arkadaşlıkları aşka dönüşen Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan yeni açıklamalar geldi. Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, aylar önce başlayan ilişkilerini herkesten saklamış fakat ortaya çıkan fotoğraflar ve video çifti ele vermişti. Nisa Bölükbaşı Barış Murat Yağcı ayrıldı mı?

Survivor 2020'de yarışan Barış Murat Yağcı, yeni çıkardığı kitabında kullandığı ifadelerle tepki çekmişti. Kısa bir süre sonra ise ilişkisiyle de gündeme geldi. Nisa Bölükbaşı Barış Murat Yağcı ayrıldı mı?

NİSA BÖLÜKBAŞI İLE BARIŞ MURAT YAĞCI AYRILDI MI?

Survivor 2020 yarışmasındaki arkadaşlıkları aşka dönüşen Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı ayrıldı. Bölükbaşı, Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Barış ile olan ilişkimizi noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" dedi.

Instagram'dan açıklama yapan Bölükbaşı, "Barış ile olan ilişkimizi saygı, sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" diye yazdı.

ÖPÜŞME GÖRÜNTÜLERİYLE GÜNDEM OLMUŞLARDI



İkilinin, ilişkilerinin ilk döneminde öpüştüğü video gündeme damgasını vurmuştu. İki isim de bu dönem içinde birçok markayla iş birliği yapmıştı. Barış Murat Yağcı ise bu ünü daha ileri taşıyıp hem şarkı çıkarmış hem de yeni kitabını piyasaya sürmüştü.