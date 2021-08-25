Nirvana'nın çıplak albüm kapağında fotoğrafı yer alan Spencer Elden 'çocuk pornografisi' suçlamasıyla dava açtı

Euronews'un haberine göre bugün 30 yaşında olan Spencer Elden, plak yöneticileri, Nirvana grup üyeleri ve Kurt Cobain'in eski eşi ve menajeri Courtney Love da dahil olmak üzere 17 sanığın her birinden 150 bin dolar istiyor.

Euronews'un haberine göre bugün 30 yaşında olan Spencer Elden, plak yöneticileri, Nirvana grup üyeleri ve Kurt Cobain'in eski eşi ve menajeri Courtney Love da dahil olmak üzere 17 sanığın her birinden 150 bin dolar istiyor. Davacının iddiası sanıkların, dikkat çekmek ve satışları artırmak için Elden'ı kasten istismar ettiği yönünde.

Davada, "Çocuk pornografisini kasıtlı olarak ticari şekilde pazarladılar ve imajının şok edici doğasından yararlanarak kendilerini ve müziklerini tanıtmak için kullandılar. O dönem 'albüm kapakları çocukları' ün kazanmak, satışları artırmak ve medyanın ilgisini çekmek ve kritik yorumlar almak için cinsel açıdan kışkırtıcı bir şekilde poz verdirildi" deniyor.

ZARARI HAYAT BOYU SÜRECEK

Davacının avukatı, Elden'in "yaşam boyu zarar gördüğünü ve bu zararı çekmeye devam edeceğini" iddia ediyor.

Dünya müzik kültürüne damga vurmuş gruplardan biri olan Nirvana'nın meşhur 'Nevermind' (Boşver Gitsin) albümünün kapağındaki fotoğrafta yer alan ikonik çıplak bebek bugün artık bir yetişkin ve resminin çocuk pornografisi yasalarını ihlal ettiğini iddia ederek grubu dava etti.

TARAFLAR ARASINDA İZİN BELGESİ İMZALANMADI

Davaya göre, Elden'in ebeveynlerine fotoğraf için o dönem sadece 200 dolar ödendi, ancak fotoğrafın kullanımına izin veren bir belge taraflar arasında asla imzalanmadı.

Variety dergisinde yer alan habere göre Elden, geçmiş röportajlarda fotoğraf hakkında çelişkili duygular ifade etmiş. Fotroğrafın varlığını memnuniyetle karşıladığını gösteren açıklamaları olduğu gibi şimdiye kadar onu asla pornografik olarak tanımlamadığı da görülüyor.

Tüm bunların yanı sıra Elden göğsüne işlenmiş bir "Nevermind" dövmesine sahip. Daha da önemlisi albümün yıldönümlerini kutlamak için birkaç kez aynı pozu mayo giyerek yeniden yarattığı ve sosyal medya hesaplarında paylaştığı biliniyor.

COBAIN ÖLÜNCE GRUP DAĞILDI

Nirvana, 1987'de Aberdeen, Washington'de kurulmuş Amerikan grunge müzik grubu. Gitar ve vokalde Kurt Cobain, bas gitarda Krist Novoselic ve bateride Dave Grohl grubun kadrosunda bulunuyordu. 1989 yılında çıkardığı ilk albüm Bleach'le sesini pek duyuramayan grup, 1991 yılında çıkardığı Nevermind albümü ile müzik dünyasında tam anlamıyla bir çığır açtı ve X kuşağının gözdesi haline geldi.

Billboard 200 number-one album listesinde Michael Jackson'ın milyon dolarlık albümünü tahtından indirdi. Albümün ilk single'ı "Smells Like Teen Spirit" ilk çıktığı yıllarda dev bir hayran kitlesi oluşturdu ve kısa zamanlarda dünyanın en popüler şarkılarından biri haline geldi. Yalın fakat akılda yer tutan melodileriyle ve vurucu sözleriyle kendine özgün bir tarz oluşturan solist Kurt Cobain, aynı zamanda çalkantılı yaşamı ve kötü alışkanlıklarıyla gündeme gelmişti. 1993 yılında In Utero albümünü çıkaran grup başarısını sürdürdü. 1994 yılında Kurt Cobain'in henüz 27 yaşındaki ölümüyle grup dağıldı.

Nirvana 1990'ların başında Nevermind albümüyle alternatif rock tarzında yeni bir müzik çağı başlattı. 2009 verilerine göre dünya çapında 75 milyondan fazla albüm satışı elde etti. Rolling Stone dergisi grubu tüm zamanların en iyi 100 grup listesine ekledi.

Kaynak: Hürriyet