Niran Ünsal kimdir? Niran Ünsal hayatı ve biyografisi! Niran Ünsal kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Niran Ünsal, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Niran Ünsal hakkında merak edilenler. Niran Ünsal hayatı ve biyografisi. Niran Ünsal kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Niran Ünsal merak konusu oldu. İşte Niran Ünsal hakkında merak edilen Niran Ünsal kimdir, Niran Ünsal hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

NİRAN ÜNSAL KİMDİR?

Doğum tarihi: 13 Ağustos 1976

Kaç yaşında: 44 yaşında

Nereli: İzmir

Fatma Uludan Canevi, ya da tanınan adıyla Niran Ünsal (d. 13 Ağustos 1976, İzmir), Türk pop müzik şarkıcısı.

HAYATI

Niran Ünsal; 13 Ağustos 1976 tarihinde, TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı Nursal Ünsal ve kanun sanatçısı Ahmet Canevi'nin ikinci çocuğu olarak İzmir'de doğdu. Müzik hayatına sekiz yaşında İzmir TRT Çocuk Korosu'nda başladı. İleri koro ve gençlik korosu derken uzun yıllar TRT İzmir Radyosu'nda görev aldı. Daha sonra Türk Sanat Müziği Korosu'nun sınavlarını kazandı. Dört ay kadar koroda görev aldı. Ancak müzikal tercihini pop müzikten yana kullandı. Bu yüzden radyodan ayrılıp orkestra eşliğinde sahne çalışmalarına başladı. Aynı yıllarda bir evlilik gerçekleştirdi. Bu evlilikten Hande adında bir kızı oldu.

Bir dönem İzmir'de radyo programcılığı yaptı ve bu esnada İzmir Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü Öğretim Üyesi Müfit Bayraşa ile tanıştı. Bayraşa Pop Show 94 yarışması için hazırladığı besteyi Niran Ünsal'ın yorumlamasını istedi. Yarışmanın ödülleri arasında S Müzik'le albüm anlaşması da yer alıyordu. Fazla düşünmeden teklifi kabul etti ve "Serseri Mayın" isimli eserle Pop Show 94 yarışmasında birinci oldu.

Yarışmadaki başarısının ardından müzik birikiminin yeterli olmadığını düşünerek, müzik dünyasının usta isimleriyle sahne çalışmaları yaptı, beste denemelerine başladı. Sekiz aylık bir çalışmanın ardından 1996 yılının 13 Ağustos günü ilk albümünü çıkardı. Haktan adını taşıyan albüm, boğazda yat turuyla başlayıp Ortaköy meydanında halka ücretsiz verilen konserle biten, yaş gününün de kutlandığı bir kokteyle tanıtıldı. On iki şarkının yer aldığı albümün müzik yönetmenliğini Garo Mafyan ve Selim Çaldıran yaptı. Albümle aynı adı taşıyan "Haktan", çıkış parçası oldu ve video klibi Deniz Akel tarafından çekildi. Diğer parçaların söz ve müziği Seda Akay, Garo Mafyan, Seda Akay, Selim Çaldıran ve Tamer Özkan imzasını taşıdı. Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirinden Suat Sayın'ın bestelediği klasik bir parça olan "İntizar"ı da seslendirdi. "Haktan"ın sonraki klipleri ise sırasıyla "Aşka Davet" ve "Beyaz Sevda" adlı şarkılara çekildi.

İlk albümünün ardından sahne çalışmalarına yoğunlaşan Ünsal, Metin Şentürk gibi isimlere bestelerini verdi. Niran Ünsal, ikinci albümünü 1999 yılında piyasaya sürdü. Şarkılara Tutundum adlı çalışmada Attila Özdemiroğlu'yla çalıştı. İlk video klip, sözleri Aysel Gürel'e müziği Niran Ünsal'a ait olan "İtiraf Ediyorum" oldu. "Gönül Hancım", "Peşinde Ahım Var", "Yasak Bir Düş" ve "Tövbekar" Niran Ünsal'ın bestelediği diğer parçalar oldu. "Tövbekar" aynı zamanda sözlerini yazdığı ilk şarkı oldu. Daha önce Ağır Roman filminin müziklerinde yer alan Atilla Özdemiroğlu çalışması "Masum Günahlar", "Vurgun" ve Sezen Aksu'nun şarkısı "Firuze"de takdir topladı. "Firuze", aynı zamanda albümün ikinci klibi oldu. Zerrin Özer in 1996 da seslendirdiği "deli yaz" adlı parçanın müziği ve bestesi de yaptığı besteler arasında yer almıştır. Son düet şarkısı Erkan Özkaya'nın Bay Bay albümünde sözleri Hakkı Yalçın,müziği Niran Ünsal'a ait olan "Kalbinin Sesini Dinle" adlı parçayı Erkan Özkaya ile birlikte yorumlamıştır.

Stüdyo albümleri

• Haktan (13 Ağustos 1996)

• Şarkılara Tutundum (1999)

• Göçebe (2004)

• İyi Niyetlerim (2007)

• Sesler ve İzler (2009)

• Bir Avaz Bir Saz (2010)

• İnce Ayar (2012)

• Ok (2014)

• Nü Club & By ŞorŞi (2016)

Müzik videoları

• Aklım Hep Sende

• Aşka Davet

• Aziz Dostum

• Ben Yine Kendimle

• Beyaz Gül

• Bir Şans Daha

• Dediğim Dedik

• Firuze

• Geçtim Dünya Hevesinden

• Gidesim Gelmiyor

• Göçebe

• Haktan

• Hangimiz Sevmedik

• Hayat Sürgün

• Hayranım

• Helal Et

• İtiraf Ediyorum

• OK

• Oyun Bozan

• Sebebim

• Şarap Misali

• Yüreğim Rehin