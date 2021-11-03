Nintendo'yu hackleyen Gary Bowser suçunu kabul etti

Bowser başlangıçta, kullanıcıların korsan oyunlar oynamasına izin veren konsol modchips'leri tasarlayan ve satan team-Xecuter adlı hack grubuyla çalıştığı iddialarını reddetti, aksi takdirde "ROM"lar olarak bilinir.

Davacı Nintendo, birkaç yıl boyunca Team-Xecuter'ın peşinden koşmuştu. Geçen Ekim ayında, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Nintendo ile birleşerek hack grubunun üç üyesi hakkında cezai işlem başlattı. Team-Xecuter, ürünlerinin korsanlık için özel olarak tasarlanmadığını savundu ve onarım hakkını ve homebrew oyun topluluklarını destekledi.

Bowser, Gateway 3DS, Stargate, TrueBlue Mini, Classic2Magic ve SX gibi cihazlar aracılığıyla önde gelen oyun konsollarını kıran bir siber suç kuruluşuna bilerek ve isteyerek katıldığı ve 2013 yılından beri Team-Xecuter ile çalıştığını itiraf etti.

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Bowser, 4,5 milyon dolarlık cezasına ek olarak, ABD hükümetinin ek Team-Xecuter varlıklarının yerini tespit etmesine yardımcı olmayı da kabul etti. Savunma anlaşmasının bir parçası olarak hükümet, banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak da dahil olmak üzere dokuz ek suçlamadan feragat etti. Bowser'ın son cezası, savunma ve kovuşturmanın son tavsiyeleri sonrasında gelecekte verilecek.

Bowser'ın 48 yaşındaki Fransız uyruklu dava arkadaşı Max Louarn Kanada'da tutuklandı. Üçüncü davalı, Çin'in Shenzhen kentinden 35 yaşındaki Yuanning Chen hala kayıp.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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