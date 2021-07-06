Nintendo Switch OLED'e Çıkan İlk Oyun Metroid Dread Olacak

Nintendo Switch için MercurySteam ve Nintendo EPD tarafından geliştirilen aksiyon-macera oyunu Metroid Dread, OLED ekranlı yeni Switch modeli ile aynı gün piyasaya çıkıyor.

Nintendo Switch için MercurySteam ve Nintendo EPD tarafından geliştirilen aksiyon-macera oyunu Metroid Dread, ile aynı gün piyasaya çıkıyor. Oyuncular, canlı OLED ekranla, Galaksiler arası ödül avcısı Samus Aran'ın son macerasını çok daha sürükleyici bir şekilde yaşayacak.

Nintendo tarafından düzenlenen E3 Direct etkinliğinde duyurulan Metroid Dread, neredeyse 20 yıldır çıkan ilk 2D Metroid oyunu olacak. Metroid Prime 4 oyunundan ayrı olarak Metroid evreninde geçen bir spin-off olan yapım, Metroid Fusion'ın doğrudan devamı niteliğinde.

Oyuncular, ZDR gezegeninde yeni bir robotik düşmanla karşı karşıya kalan ödül avcısı Samus Aran'ı kontrol edecek. Dread, 2000'lerin ortalarında bir Nintendo DS oyunu olarak tasarlanmış, ancak teknik sınırlamalar nedeniyle iptal edilmişti. Fusion'dan bu yana ilk orijinal 2D Metroid oyunu olan Metroid Dread, 15 yıllık bir bekleyişin ardından nihayet oyuncularla buluşacak.

Metroid Dread; 7 inç OLED ekran, geniş ayarlanabilir bir stand, kablolu LAN bağlantı noktasına sahip bir yuva ve 64 GB dahili depolama alanı gibi özellikler sunan yeni Nintendo Switch modeli ile aynı tarihte yani 8 Ekim'de piyasaya çıkacak. Oyun hakkında daha fazla detaya ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo