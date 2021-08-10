Ninjas in Pyjamas üç yılın ardından League of Legends arenasına dönüyor!
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Ninjas in Pyjamas üç yılın ardından League of Legends arenasına dönüyor!

Ninjas in Pyjamas üç yılın ardından League of Legends arenasına dönüyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Uzun bir aranın ardından köklü espor organizasyonu NIP tekrardan League of Legends arenasında!

Ninjas in Pyjamas organizasyonu resmi sitelerinden yaptıkları açıklama ile üç yıl aranın ardından tekrardan League of Legends'in profesyonel arenasında NiP olarak yer alacaklarını duyurdu.

NINJAS IN PYJAMAS RESMİ SİTESİNDE YER ALAN AÇIKLAMA

"Üç yıldan uzun bir süre sonra nihayet tüm gücümüzle geri döndük ve Dünya Şampiyonası unvanını neon sarıya boyamayı hedefliyoruz ve kupa için dolabımızda şimdiden yer açtık. Anlıyorsunuz - bu gerçek, ama her şey sırayla. "

"NIP'in yeniden doğuşundan bu yana tek bir vizyonla yorulmadan çalıştık: ilk gerçek anlamda küresel espor organizasyonu olmak. Bugün, tüm büyük espor başlıklarında ekipleri bir araya getiren küresel bir organizasyon olan NIP Group'u oluşturmak için Çinli espor grubu ESV5 ile birlikte yeni bir pazara girerek bu hedefe doğru büyük bir adım atıyoruz. Daha fazla NIP kadrosu, unvanlar için daha fazla potansiyel.

Bu hamle sayesinde, dünyanın en büyük League of Legends ligi olan LPL serisinde bir yer alacağız ve Victory Five'ı Pyjamas in Ninjas olarak yeniden markalaştıracağız. NIP'in performans ekibi ve modelinin eklenmesiyle, Doğu-Batı felsefelerinin bu evliliği, LPL'de daha önce görülmeyen güçlü bir yaklaşım oluşturmalıdır. Aynı prosedür League of Legends: Wild Rift için de geçerlidir."

VICTORY FIVE YENİDEN MARKALAŞMA YOLUNA GİRİYOR!

Organizasyon yaptığı açıklamada LPL liginde yer alan takımlardan Victory Five takımını yeniden markalaştırarak NIP ismiyle lige gireceklerini söyledi. Ayrıca organizasyon NIP Group'u oluşturmak için Çinli espor grubu ESV5 ile ortaktaşa çalışarak daha büyük bir pazara girdiklerini duyurdu.

NIP, LPL'de Victory Five takımının slotunu satın alarak League of Legends profesyonel arenasına girmesinin yanında Wild Rift oyununda da takım oluşturacaklarını açıkladı.

Dünyanın en köklü espor organizasyonlarından olan NIP bakalım bu sefer istediği başarıyı LoL ve Wild Rift'de de elde edebilecek mi?

Kaynak: Playerbros

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