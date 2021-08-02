NİMETULLAH HALİL İBRAHİM YURT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

JAPONYA'DA yaptığı İslami çalışmalarıyla bilinen ve tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında vefat eden Nimetullah Halil İbrahim Yurt, son yolculuğuna uğurlandı.

JAPONYA'DA yaptığı İslami çalışmalarıyla bilinen ve tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında vefat eden Nimetullah Halil İbrahim Yurt, son yolculuğuna uğurlandı.

Japonya İslam Merkezi'nin eski imamlarından olan ve uzun süre Japonya'da kaldıktan sonra Türkiye'ye dönüş yapan Nimetullah Halil İbrahim Yurt tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Kalp rahatsızlığı nedeniyle 90 yaşında vefat eden Yurt için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu başta olmak üzere Japonya, Pakistan, Irak gibi ülkelerden de gelenler ile sevenleri katıldı. Yurt'un damadı Nusrettin Uca, kızı Emine Uca ve yeğeni Furkan Yurt, taziyeleri kabul etti. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yurt'ın cenazesi Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı