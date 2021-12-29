Nilüfer Belediyesi dış denetimlerden başarıyla geçti

Nilüfer Belediyesi yönetim sistemleri, dış denetimleri başarıyla tamamladı.

Türk Loydu Vakfı tarafından yapılan denetimlerden başarıyla çıkan Nilüfer Belediyesi, TÜV NORD'un ISO 50001: 2018 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında yaptığı denetimi de geçti. ISO 50001 Baş Denetçisi Mehmet Akbay tarafından iki gün boyunca çevrimiçi gerçekleştirilen denetimde, Nilüfer Belediyesi araçlarının yakıt tüketimleri ve Halk Evi ile Alaaddinbey hizmet binası, İnci Taner Altınmakas Huzurevi, Nazım Hikmet Kültürevi, Üçevler Kütüphanesi, Konak Kültürevi, Yüzüncüyıl Gençlik ve Spor Merkezi'nin enerji tüketimleri incelendi. Büyük ve küçük herhangi uygunsuzluğun bulunmadığı denetim sonucunda, aylık enerji tüketimlerinin gözden geçirilmesi ile ilgili planlama faaliyetleri, enerji eylem planları ve hukuki yükümlülüklerin takip sistematiği, Nilüfer Belediyesi'nin güçlü yönleri olarak açıklandı.

Nilüfer Belediyesi'nin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, Türk Loydu Vakfı tarafından geçen hafta denetlenmiş ve herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmamıştı. - BURSA

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