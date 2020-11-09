Nilsu Berfin Aktaş kimdir? Nilsu Berfin Aktaş kaç yaşında, nereli? Nilsu Berfin Aktaş korona mı oldu?

Kuzey Yıldızı dizisinde rol alan Nilsu Berfin Aktaş kimdir? Nilsu Berfin Aktaş kaç yaşında, nereli? Nilsu Berfin Aktaş korona mı oldu?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde rol alan Nilsu Berfin Aktaş kimdir? Nilsu Berfin Aktaş kaç yaşında, nereli? Nilsu Berfin Aktaş korona mı oldu?

BERFİN NİLSU AKTAŞ KİMDİR?

Berfin Nilsu Aktaş, 1998 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

2018 yılında; Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak'ın jüri koltuğunda oturduğu Geleceğin Starı yarışmasında birinci olarak dikkatleri üzerine çeken Berfin Nilsu Aktaş'ın ilk dizi deneyimi Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisidir. Dizide Gökçe karakterine hayat veren Berfin Nilsu Aktaş, 1.70 metre boyunda ve 52 kilodur.

BERFİN NİLSU AKTAL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2019 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk (Gökçe) (TV Dizisi)

2019 – Rastlantı (Sinema Filmi)

BERFİN NİLSU AKTAL KORONA MI OLDU?

Gazeteci Birsen Altuntaş haberine göre, Nilsu Berfin Aktaş'ın test sonucu pozitif çıktı. Daha sonra tüm ekibe test yapıldı ve sete 1 hafta ara verildi.