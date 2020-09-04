Nilperi Şahinkaya kimdir? Nilperi Şahinkaya kaç yaşında, nereli? Nilperi Şahinkaya dizileri
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Nilperi Şahinkaya kimdir? Nilperi Şahinkaya kaç yaşında, nereli? Nilperi Şahinkaya dizileri

Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Nilperi Şahinkaya hayatı araştırılanlar arasında yer alıyor. Vatandaşlar, Nilperi Şahinkaya sevgilisi, boyu, kilosu gibi ayrıntıları sorguluyor. Nilperi Şahinkaya biyografisi haberimizde.

Nilperi Şahinkaya kimdir? Nilperi Şahinkaya kaç yaşında, nereli? Nilperi Şahinkaya dizileri
04.09.2020 11:38 | Son Güncelleme: 04.09.2020 11:42

Ekranların aranan yüzü Nilperi Şahinkaya, Senegal'de doğdu ve eğitimine Paris'te başladı. Diplomat olan ababsı sayesinde dünyanın pek çok yerinde bulundu. Öğrencilik yıllarında Deniz Yıldızı adlı dizide yer alan Nilperi Şahinkaya eğitimi...

NİLPERİ ŞAHİNKAYA KİMDİR?

Şahinkaya, 23 Şubat 1988 tarihinde, Senega'de dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Paris'te,ortaokul eğitimini Bern'de aldı.2003 yılında Ankara'ya yerleşip, 2006'da Charles de Gaulle Fransız Lisesini bitirdi ve 2006-2010 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde okudu. Diplomat olan babası Salim Levent Şahinkaya nedeniyle dünyayı gezme fırsatı oldu.

Nilperi Şahinkaya kimdir? Nilperi Şahinkaya kaç yaşında nereli? Nilperi Şahinkaya dizileri

YÜKSEK ŞEREFLE MEZUN OLDU

Okul yıllarında Deniz Yıldızı adlı dizide rol alan Şahinkaya, üniversiteden Yüksek Şeref Listesine girerek mezun oldu. 2010'un Haziran ayında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisine seçilerek İstanbul'a yerleşti. Dizide canlandırdığı Mesude karakteri ardından Kayıp dizisinde Defne ve Sedef karakterlerine can verdi. Kiraz Mevsimi adlı dizide başrolde yer alarak adından söz ettirdi. N'olur Ayrılalım adlı dizide de başroldeydi.

Nilperi Şahinkaya kimdir? Nilperi Şahinkaya kaç yaşında nereli? Nilperi Şahinkaya dizileri

Hira Tekindor'un yönetmenliği ile başrollerini Zerrin Tekindor, Tardu Flordun, Şükrü Özyıldız ile paylaştığı, Oyun Atölyesinde sahnelenen Kim Korkar Hain Kurttan oyunda Honey karakteriyle yer aldı. Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Aslı karakterini canlandırdı.

Başarılı oyuncu Şahinkaya, 1.67 boyunda, 54 kilo ve Balık burcudur.

DİZİLERİ

2009-2010 Deniz Yıldızı

2010-2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki

2013-2014 Kayıp

2014-2015 Kiraz Mevsimi

2016 N'olur Ayrılalım

2017 Bu Şehir Arkandan Gelecek

2018 Yaşamayanlar

2019- Aynen Aynen

2019 Kuzgun

2020- Yeni Hayat

FİLMLERİ

2017 Benim Babam Bir Melek

2017 Deli Aşk

2019 Karakomik Filmler

TİYATRO OYUNLARI

2008 Sis

2009 Kel Kantocu

2010 Orkestra

2010 Gişe

2011-2012 Yaklaştıkça

2013-2015 Kim Korkar Hain Kurttan

2018 Kalp

Nilperi Şahinkaya kimdir? Nilperi Şahinkaya kaç yaşında nereli? Nilperi Şahinkaya dizileri
Nilperi Şahinkaya kimdir? Nilperi Şahinkaya kaç yaşında nereli? Nilperi Şahinkaya dizileri

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