Nilperi Şahinkaya kimdir? Nilperi Şahinkaya kaç yaşında, nereli? Nilperi Şahinkaya dizileri
Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Nilperi Şahinkaya hayatı araştırılanlar arasında yer alıyor. Vatandaşlar, Nilperi Şahinkaya sevgilisi, boyu, kilosu gibi ayrıntıları sorguluyor. Nilperi Şahinkaya biyografisi haberimizde.
Ekranların aranan yüzü Nilperi Şahinkaya, Senegal'de doğdu ve eğitimine Paris'te başladı. Diplomat olan ababsı sayesinde dünyanın pek çok yerinde bulundu. Öğrencilik yıllarında Deniz Yıldızı adlı dizide yer alan Nilperi Şahinkaya eğitimi...
NİLPERİ ŞAHİNKAYA KİMDİR?
Şahinkaya, 23 Şubat 1988 tarihinde, Senega'de dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Paris'te,ortaokul eğitimini Bern'de aldı.2003 yılında Ankara'ya yerleşip, 2006'da Charles de Gaulle Fransız Lisesini bitirdi ve 2006-2010 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde okudu. Diplomat olan babası Salim Levent Şahinkaya nedeniyle dünyayı gezme fırsatı oldu.
YÜKSEK ŞEREFLE MEZUN OLDU
Okul yıllarında Deniz Yıldızı adlı dizide rol alan Şahinkaya, üniversiteden Yüksek Şeref Listesine girerek mezun oldu. 2010'un Haziran ayında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisine seçilerek İstanbul'a yerleşti. Dizide canlandırdığı Mesude karakteri ardından Kayıp dizisinde Defne ve Sedef karakterlerine can verdi. Kiraz Mevsimi adlı dizide başrolde yer alarak adından söz ettirdi. N'olur Ayrılalım adlı dizide de başroldeydi.
Hira Tekindor'un yönetmenliği ile başrollerini Zerrin Tekindor, Tardu Flordun, Şükrü Özyıldız ile paylaştığı, Oyun Atölyesinde sahnelenen Kim Korkar Hain Kurttan oyunda Honey karakteriyle yer aldı. Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Aslı karakterini canlandırdı.
Başarılı oyuncu Şahinkaya, 1.67 boyunda, 54 kilo ve Balık burcudur.
DİZİLERİ
2009-2010 Deniz Yıldızı
2010-2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki
2013-2014 Kayıp
2014-2015 Kiraz Mevsimi
2016 N'olur Ayrılalım
2017 Bu Şehir Arkandan Gelecek
2018 Yaşamayanlar
2019- Aynen Aynen
2019 Kuzgun
2020- Yeni Hayat
FİLMLERİ
2017 Benim Babam Bir Melek
2017 Deli Aşk
2019 Karakomik Filmler
TİYATRO OYUNLARI
2008 Sis
2009 Kel Kantocu
2010 Orkestra
2010 Gişe
2011-2012 Yaklaştıkça
2013-2015 Kim Korkar Hain Kurttan
2018 Kalp