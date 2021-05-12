Niloya, Ramazan Bayramı özel bölümüyle çocuklarla buluşacak
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Niloya, Ramazan Bayramı özel bölümüyle çocuklarla buluşacak

Niloya, Ramazan Bayramı özel bölümüyle çocuklarla buluşacak
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Kültür Sanat

Öğretici ve eğitici içeriklerle hazırlanan Niloya adlı çizgi film, Ramazan Bayramı'nda da minik izleyicilerle bir araya gelecek.

Öğretici ve eğitici içeriklerle hazırlanan Niloya adlı çizgi film, Ramazan Bayramı'nda da minik izleyicilerle bir araya gelecek.

Ramazan Bayramı'nın gelenek ve göreneklerinin yer alacağı Niloya özel bölümü, bayramın birinci günü saat 15.00'da Niloya YouTube kanalından yayınlanacak.

Türkiye'nin ilk yerli çizgi film karakterlerinden olan Niloya'nın Ramazan Bayramı özel bölümünün konusu ise şöyle:

"Mete bayram sabahı, bayramlaşmak için Niloya'ların evlerine gelir. Mete biraz fazla şeker toplamıştır. Çünkü söylenenlere göre geçen bayram hiç şeker kalmamıştır. Şekersiz kalmak istemeyen Niloya ve Mete tüm gün şeker toplarlar. Şeker, peşinde eğlenceli bir macera yaşarlar."

Çocukların hayal dünyalarının gelişmesine de destek olmayı amaçlayan Niloya'nın senaryosu uzman pedagoglar eşliğinde hazırlanıyor.

Çizgi filmin her bölümünde Niloya, bir sorunun cevabını buluyor ve gizemi çözüyor. Bazen ise arkadaşlarının sorularına cevap bulabilmek için yardımcı oluyor ve macera dolu hikayelerini ekrana taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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