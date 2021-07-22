Nilgün Belgün kimdir? Nilgün Belgün kaç yaşında, nereli? Nilgün Belgün biyografisi!

Özel Şişli Lisesi ve İstanbul Belediye konservatuvarı Şan ve Tiyatro Bölümü mezunu olan Belgün, 1973'te sanat hayatına atıldı. İlk olarak Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda deneyim edinen sanatçı, daha sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Levent Kırca Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Peki, Nilgün Belgün kimdir? Nilgün Belgün kaç yaşında, nereli? Nilgün Belgün mesleği nedir? Nilgün Belgün hayatı ve biyografisi nedir?

Özel Şişli Lisesi ve İstanbul Belediye konservatuvarı Şan ve Tiyatro Bölümü mezunu olan Belgün, 1973'te sanat hayatına atıldı. İlk olarak Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda deneyim edinen sanatçı, daha sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Levent Kırca Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Peki, Nilgün Belgün kimdir? Nilgün Belgün kaç yaşında, nereli? Nilgün Belgün mesleği nedir? Nilgün Belgün hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

NİLGÜN BELGÜN KİMDİR?

Nilgün Belgün (d. 18 Mart 1953, İstanbul), Türk tiyatro, sinema ve dizi sanatçısı.

Özel Şişli Lisesi ve İstanbul Belediye konservatuvarı Şan ve Tiyatro Bölümü mezunu olan Belgün, 1973'te sanat hayatına atıldı. İlk olarak Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda deneyim edinen sanatçı, daha sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Levent Kırca Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.1990 yılında "Bir Başka Gece"de oynadığı Darbukatör Bayramdaki "GÜLPEMBE" rolüyle kısa sürede daha büyük bir kitle tarafından tanındı. "İŞTE MÜZİK İSTE EĞLENCE", "GECE SEFASI" gibi televizyondaki eğlence Showlarında çeşitli parodilerde çeşitli tiplemeler yaptı. Sanat hayatının dışında, iki kitap yazan ve sosyal etkinliklerde de bulunan Belgün, Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği'nde Türkiye genelinde "Kadını Bilinçlendirme" kampanyasında çalışmalar yaptı, Parkinson hastalığıyla ilgili 2 yıl süren sağlık çalışmalarında yer aldı. Önce Star TV, sonra TV 8'de program yaptı. Nilgün Belgün İlk evliliğini 19 yaşındayken, tiyatrocu ve komedyen Abdullah Şahin ile yaptı. Yaptığı evlilikten Oylum Şahin adında kızı var. Nilgün Belgün'ün ikinci eşi İlhan Gencer'den Merve Gencer adında bir kızı var. Nilgün Belgün üçüncü evliliğini Atilla Demircioğlu ile yaptı. Esra Erol'un doğum yapması sebebiyle Esra Erol'da programının geçici sunuculuğunu yapmıştır.

ÖDÜLLER

• 1993 - Milliyet Gazetesi Yılın En İyi Tv Komedi Kadın Oyuncusu ödülü.

• 2006 - Tiyatro İstanbul, Tepetaklak, Yılın En İyi Komedi Kadın Oyuncusu 8 ödül.

• 2006 - Kadıköy Güzel Sanatlar Lisesi, Altın Lale Güzel Sanatlar Ödülü, En İyi Tiyatro oyuncusu

TİYATRO OYUNLARI

• İkinin Biri : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu - 1985

• Çılgın Hafta Sonu

• Bir Kış Öyküsü

• Tepetaklak

• Papaz Kaçtı

• Keşanlı Ali Destanı

• Matruşka

• Deliler Boşandı

• Yedi Kocalı Hürmüz

• Karmakarışık

• İyi Günde Kötü Günde

• Hoşça Kal İstanbul

• Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi

KİTAPLARI

• İçimdeki Kadın, Filika yayınları

• Bir Kadın Bir Erkek, Filika Yayınları (Cengiz Özakıncı ile birlikte)

• Hayat... Sen Benimsin, Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık (Gülenay Börekçi)

FİLMOGRAFİSİ

• Jet Sosyete (2019/ 2020) - Olcay Sahici (30. bölüm/ 59. Bölüm Final)[1]

• Akasya Durağı - 2009-2012 (Eleni)

• Papatyam - 2011

• Petek Dinçözle 10 Numara - 2010

• Karışık Aile - 2010

• Benim Annem Bir Melek - 2008

• Yağmurdan Sonra - 2008

• Çinliler Geliyor - 2006

• Yalancı Yarim - 2006 (Belkız)

• Mavi Kolye - 2004

• 3. Tür - 2004

• Tatil Aşkları - 2004

• Yabancı Damat - 2004

• Beybaba/ Koltuk - 2003

• Büyümüş de Küçülmüş - 2003

• Şeytan Bunun Neresinde - 2002

• Şen Kahkahalar - 2001

• Güz Gülleri - 2001

• Bana Şans Dile - 2001

• Bir Demet Kahkaha - 2000

• Adada Bir Sonbahar - 2000

• Baykuşların Saltanatı - 2000

• Kadınlar Kulübü - 1999

• Hayvanlara Dokunduk - 1997

• Köşe Kapmaca - 1996

• Çiçek Taksi - 1995

• Cümbüş Sokak - 1993

• Bizim Mahalle - 1993

• Bıçkın - 1988 (Zehra)