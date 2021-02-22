Nilgün Balkaç kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Nilgün Balkaç hayatı nedir?

2017 senesinin Şubat ayında TRT Haber kanalına geçen sunucu TRT Haber kanalında sabah programı hazırlayıp sunmaya başladı. Nilgün Balkaç halen TRT Haber'de görevine devam etmektedir. Nilgün Balkaç kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Nilgün Balkaç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NİLGÜN BALKAÇ KİMDİR?

Nilgün Balkaç 1969'da Ankara'da doğdu. Ankara Koleji'nde okuyan Nilgün Balkaç, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Nilgün Balkaç gazeteciliğe 1987'de TRT'de adım attı. Önceleri yabancı filmleri Türkçeye çevirme işinde, daha sonra TRT'de hava durumu sunmaya başladı. Daha sonra da ATV Ankara Bürosu'nda görev aldı. 10 yılı aşkın ATV Ankara Bürosu'nda çalıştıktan sonra Ali Kırca ile birlikte Star TV'ye transfer oldu. Kısa bir süre Star TV'de görev aldı.

Nilgün Balkaç, Eylül 2003'te ise NTV'nin Ankara bürosunda parlamento muhabiri olarak çalışmaya başladı. 10 yıl süreyle de NTV'de çalışan ve Ankara Temsilciliği görevini yürüten Balkaç, Taksim Gezi Olayları'nın ardından kanalla Temmuz 2013'te yollarını ayırdı.

Temmuz 2013'te Habertürk TV Ankara Temsilcisi olan Balkaç gündeme damga vuran birçok özel haber ve röportaja imza attı. Nilgün Balkaç, 2017 Şubat ayında TRT Haber ile anlaştı.