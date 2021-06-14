Nilay Deniz kimdir? Kahraman Babam Yonca kimdir? Nilay Deniz kaç yaşında, nereli? Nilay Deniz biyografisi nedir?

'Kahraman Babam' dizisi 14 Haziran Pazartesi (bu akşam) akşamı Show Tv ekranlarında yayın dönemine başlıyor. Başrollerinde Nilay Deniz oynuyor. Peki, Nilay Deniz kimdir? Kahraman Babam Yonca kimdir? Nilay Deniz kaç yaşında, nereli? Nilay Deniz mesleği nedir? Nilay Deniz hayatı ve biyografisi nedir?

'Kahraman Babam' dizisi 14 Haziran Pazartesi (bu akşam) akşamı Show Tv ekranlarında yayın dönemine başlıyor. Başrollerinde Nilay Deniz oynuyor. Peki, Nilay Deniz kimdir? Kahraman Babam Yonca kimdir? Nilay Deniz kaç yaşında, nereli? Nilay Deniz mesleği nedir? Nilay Deniz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

NİLAY DENİZ KİMDİR?

Nilay Deniz, (d. 3 Mayıs 1993, Aydın), Türk oyuncu, model ve manken.

Nilay Deniz,[1] 1993 yılında Aydın'da doğdu.[2] Oyunculuk eğitimi alan [3] Nilay Deniz, Behzat Ç. dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Ah Neriman, Güneşi Beklerken, 20 Dakika, Mor Menekşeler ve Hayata Beş Kala dizilerinde de rol aldı.

Aşk Yeniden dizisi ile kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan[özgün araştırma?] genç oyuncu; Bir süre Ateşböceği dizisinde başrol olup "Aslı" karakterini canlandırmıştır. Daha Sonra Kalk Gidelim dizisinde bir süre "Nehir" Karakterini canlandırdı. Son olarak 2020 yılında Kanal D'de yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinde "Yasemin" karakterini canlandırmıştır.

FİLMOGRAFİSİ

Kahraman Babam

Çatı Katı Aşk

Kalk Gidelim

Ateşböceği

Dayan Yüreğim

Aşk Yeniden

Ah Neriman

Güneşi Beklerken

Hayata Beş Kala

Mor Menekşeler

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi