Nilay Deniz'in yeni adresi belli oldu
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Nilay Deniz'in yeni adresi belli oldu

15.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:51
Nilay Deniz'in yeni adresi belli oldu

10. Ev'in Show TV'de ekranlara gelecek olan yeni dizisi 'Kırmızı Kamyon'un çekimleri son sürat devam ediyor. Kahraman itfaiyecilerin hikayelerini seyirciyle buluşturacak dizinin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.

Başarılı oyuncu Nilay Deniz, merakla beklenen 'Kırmızı Kamyon'da 'Yonca' karakterini canlandıracak. Suavi Doğan ve Kerem Çatay ortaklığında kurulan 10. Ev'in yapımcılığını üstlendiği 'Kırmızı Kamyon'un çekimleri devam ederken dizinin kadrosuna genç ve başarılı oyuncu Nilay Deniz dahil oldu. Daha önce 'Aşk Yeniden', 'Ateşböceği' ve 'Çatı Katı Aşk' dizilerinde rol alan Deniz, hayat vereceği 'Yonca' karakteri ile dizide kilit bir role sahip olacak.

YILDIZ İSİMLER BU DİZİDE BULUŞTU

Oyuncu kadrosunda Görkem Sevindik, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Gerçek Sağlar Alnıaçık, Süreyya Kilimci, Hasibe Özgür, Onur Yar, Tuğçe Karabayır ve Feriha Eyüboğlu gibi isimlerin bir araya geldiği 'Kırmızı Kamyon'un senaryosu Meriç Demiray ve Ezgi Özcan'ın imzasını taşırken dizinin yönetmenliğini ise Osman Kaya üstleniyor. Dramatik yapısı ve aksiyon dolu sahneleri ile 'Kırmızı Kamyon' çok yakında Show TV'de!

Kaynak: Snob Magazin

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