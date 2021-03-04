Nil Karataş kimdir? Nil Karataş hayatı ve biyografisi! Nil Karataş kaç yaşında, nereli? Nil Karataş Instagram hesabı ne?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Nil Karataş, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Nil Karataş hakkında merak edilenler. Nil Karataş hayatı ve biyografisi. Nil Karataş kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Nil Karataş merak konusu oldu. İşte Nil Karataş hakkında merak edilen Nil Karataş kimdir, Nil Karataş hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

NİL KARATAŞ KİMDİR?

1984'te İzmir'de doğan Nil Karataş, Konservatuardan keman ve piyano bölümünden mezun olan Ajda Pekkan ve Emel Müftüoğlu gibi sanatçılara back vokallik yapan Nil Karataş "Yemekteyiz" programı ile tanındı.

"O Ses Türkiye" yarışmasına da katılarak büyük bir başarı yakalayan Nil Karataş, katıldığı iki yarışma programı ile televizyon izleyicisi tarafından fark edilmeye ve tanınmaya başlayan Nil Karataş, keman çalmayı çok seviyor. Katıldığı yarıma programlarının ardından ciddi bir başarı elde eden Karataş, "Mühür" isimli albümünü çıkararak iyi bir çıkış yakaladı.

NİL KARATAŞ INSTAGRAMN HESABI NE?

Nil Karataş "nillkaratas" hesabından paylaşımlar yapıyor. Bazı paylaşımları:.