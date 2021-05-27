Nikola "NiKo" Kovac CS:GO ayarları neler? NiKo dünyanın en iyi nişancısı mı? Niko CS:GO ekipmanları!
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Nikola "NiKo" Kovac CS:GO ayarları neler? NiKo dünyanın en iyi nişancısı mı? Niko CS:GO ekipmanları!

Nikola 'NiKo' Kovac CS:GO ayarları neler? NiKo dünyanın en iyi nişancısı mı? Niko CS:GO ekipmanları!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Profesyonel CS:GO oyuncusu Nikola "NiKo" Kovac, dünyanın en iyi CS:GO oyuncuların biri olarak gösteriliyor. Espor sektörünün en iyi organizasyonlarından birisi olan G2 forması altında mücadele eden profesyonel isim, Counter Strike: Global Offensive sahnesinde deadle ustası olarak nam salıyor. Uluslararası turnuvalarda yetenekleriyle göz dolduran NiKo'nun bu kadar iyi olmasının sırrı ne? NiKo, hangi CS:GO ayarlarını kullanıyor? Nikola "NiKo" Kovac CS:GO ayarları ve ekipmanları...

Dünyanın en çok tanınan espor oyuncularından ve yayıncılarından birisi olan Nikola "NiKo" Kovac, CS:GO arenasında deadle ustası olarak nam salmış. Birçok profesyonel oyuncu ve oyunsever NiKo'nun dünyanın en iyi nişançı olduğu konusunda hemfikir. NiKo'nun formasını giydiği G2 uluslararası arenada, oyuncusunun yeteneklerinden faydalanmaya devam ediyor.

Nikola "NiKo" Kovac'ın CS:GO'daki yetenekleri, bu kadar iyi bir oyuncu olmasının arkasında ne yatıyor sorularını beraberinde getiriyor. Oyuncular, NiKo'nun CS:GO ayarlarını taklit etmek istiyor. Peki, Nikola "NiKo" Kovac CS:GO ayarları neler? NiKo hangi ekipmanları kullanıyor?

NIKOLA "NIKO" KOVAC CS:GO AYARLARI 2021

VİDEO AYARLARI

  • Çözünürlük: 1152×864
  • Görüntü oranı: 4:3
  • Ekran modu: Streched
  • Monitör yenileme hızı: 240 Hz

MOUSE AYARLARI

  • DPI: 400
  • Sensitivity: 1.55
  • Zoom Sensitivity: 0.90
  • Hz: 1000
  • RAW Girişi: Açık
  • Mouse İvmesi: Kapalı
  • Windows Mouse hızı: 6/11
  • Mouse: Zowie S1 Black

CROSSHAIR AYARLARI

cl_crosshairalpha 255; cl_crosshaircolor 5; cl_crosshaircolor_r 0; cl_crosshaircolor_g 255; cl_crosshaircolor_b 165; cl_crosshairdot 0; cl_crosshairgap -4; cl_crosshairsize 1; cl_crosshairstyle 4; cl_crosshairthickness 1; cl_crosshairusealpha 1; cl_crosshair_drawoutline 0;

VIEWMODEL AYARLARI

viewmodel_fov 65; viewmodel_offset_x 2; viewmodel_offset_y 1.5; viewmodel_offset_z -1; viewmodel_presetpos 0; cl_viewmodel_shift_left_amt 1.5; cl_viewmodel_shift_right_amt 0.75; viewmodel_recoil 1; cl_righthand 1;

OYUN İÇİ GÖRÜNTÜ SEÇENEKLERİ

Nikola 'NiKo' Kovac CS:GO ayarları neler? NiKo dünyanın en iyi nişancısı mı? Niko CS:GO ekipmanları!
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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Nikola "NiKo" Kovac CS:GO ayarları neler? NiKo dünyanın en iyi nişancısı mı? Niko CS:GO ekipmanları! - Haberler
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