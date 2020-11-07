Nikol Paşinyan'ın eşi: Birliğimiz 10 günlük eğitimden sonra savaşa hazır
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Nikol Paşinyan'ın eşi: Birliğimiz 10 günlük eğitimden sonra savaşa hazır

07.11.2020 08:42 | Son Güncelleme: 07.11.2020 09:06

Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, kurduğu kadın birliğinin 10 günlük eğitim sonrası savaşa hazır olduğunu duyurdu.

Topraklarını işgalden kurtarmak için operasyon yürüten Azerbaycan ordusu, deyim yerindeyse Ermenistan ordusunusahadan sildi. Savaşta varlık göstermeyen ve paniğe kapılan Ermenistan, sivilleri vurmaya başladı.

KADIN BİRLİĞİ KURMA KARARI ALMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakopyan da Ermenistan'ı içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için kolları sıvamış ve kadın birliği kurma kararı almıştı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Son olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Anna Hakopyan, İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda "Birliğimiz, 10 günlük eğitimden sonra savaş görevini yerine getirmeye hazır. Birlik, Ermeni çariçe Erato'nun adını taşıyor" ifadelerine yer verdi.

İşte kadın askerlerin eğitiminden kareler;

Nikol Paşinyan'ın eşi: Birliğimiz 10 günlük eğitimden sonra savaşa hazır
Nikol Paşinyan'ın eşi: Birliğimiz 10 günlük eğitimden sonra savaşa hazır
Nikol Paşinyan'ın eşi: Birliğimiz 10 günlük eğitimden sonra savaşa hazır
Nikol Paşinyan'ın eşi: Birliğimiz 10 günlük eğitimden sonra savaşa hazır
Nikol Paşinyan'ın eşi: Birliğimiz 10 günlük eğitimden sonra savaşa hazır
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