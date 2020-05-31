Nike Yeni Reklamıyla Irkçıların Tepkisini Çekecek
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Nike Yeni Reklamıyla Irkçıların Tepkisini Çekecek

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde George Floyd'un bir polis memuru tarafından öldürülmesi büyük bir tepki yaratmıştı.

Nike Yeni Reklamıyla Irkçıların Tepkisini Çekecek
31.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:51

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde George Floyd'un bir polis memuru tarafından öldürülmesi büyük bir tepki yaratmıştı. Tüm bu olayların üzerine büyük şirketler ve kuruluşlar ırkçılığa karşı tepkilerini dile getirdi. Bakalım Nike, nasıl bir video ile ırkçılığa karşı olduğunu gösterdi.

ABD'deki protestolara destek veren şirketlerden sadece bir tanesi olan Nike, mevcut ırkçılığı kabul etmeyip insanları bu düşünceye karşı durmaya çağırdı. Herkesin yakından tanıdığı şirket, yayınladığı bir reklamla üzücü olayın karşısında olduğunu bir kez daha belirtti. George Floyd'un ölümü ile birlikte, ülke genelindeki insanların ırkçılığa ve polis şiddetine daha fazla karşı durduğu biliniyor.

Nike ırkçılığa prim vermiyor

Genellikle adaletli bir tavır takınan Nike firmasının bu reklamlar sayesinde, Amerika'da yaşanan olaylar konusunda nerede durduğunu belli ettiği ifade ediliyor. Videoda, firmanın dünyaca ünlü sloganı olan 'Just do it' (Sadece yap) sloganına ters bir slogan olan 'Force One, Don't do it' (Bir kereliğine, yapma) denildi.

Reklamda, siyah fon üzerinde akan beyaz yazılar hemen dikkat çekiyor. Toplamda 1 dakika süren reklam, herkes tarafından görülebiliyor. Nike'ın resmi YouTube kanalında yapılan paylaşım daha şimdiden büyük ilgi görmeye başladı. Firma neredeyse bütün sosyal medya platformları üzerinden de olayla ilgili açıklamalar yapıyor.

Nike şirketinin daha önce yaşanan olaylarla ilgili büyük çaba harcadığı biliniyor. Bazıları firmanın çabalarını masum bulurken, kimileri de sadece reklam çalışması olduğunu iddia ediyor. Sizce Nike gerçekten bu konuda samimi davranıyor mu? Videoyu izledikten sonra yorumlarınızı bizlerle aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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