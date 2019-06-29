Nikahtan sonra hamile olduğunu açıklayan Müge Boz, gelen eleştirilere sert çıktı

Ünlü oyuncu ve sunucu Müge Boz, Galatasaylı basketbolcu Caner Erdeniz ile 13 Haziran'da Barselona'da nikah masasına oturdu. Nikahtan sonra balayına çıkan güzel oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı video ile hamile olduğunu duyurdu. Hamilelik açıklamasının ardından olumsuz bir çok yorum alan Boz, Instagram hesabından gelen eleştirilere cevap verdi.

"OLUMSUZ VE ŞAİBELİ YORUM YAPTINIZ"

Oyuncu, Barselona'daki nikah öncesinde eşi Caner Erdeniz ile birlikte lunaparkta eğlendikleri anların klibini şu notla paylaştı: "Bazı geçmişten valizi yüklü insanlar mutlu haberimizi ve ardından da bebeğimiz olacağı haberini sevenlerimizle paylaştıktan sonra ne çok olumsuz ve şaibeli yorumlar yaptınız. 'Yok bebek kaç haftalık, yok bebeği yutturmaya çalıştınız, yok bebek vardı sonra evlendiniz'.

Şimdi bu olumsuz yorum yapanlara birkaç soru sormak istiyorum; Aynaya bakınca bu yaptığınız yorumlardan hiç yüzünüz kızarıyor mu? Kendi yaşamınızda uğraşacak değerli bir şeyleriniz olmadığı için birilerinin yaşamı üzerinden kendinizi varetmek nasıl bir duygu? gelen eleştirilere sert çıktı">

"GİDİN TEDAVİ OLUN"

Benim yanlış bir şey yaptığımı ima eden yorumlarınızı yaparken, sizler bu yorumları yaparak çok mu doğru şeyler yaptığınızı sanıyorsunuz? Gerçekten üzücü, kırıcı hem de çok yaralayıcı. Ama biliyor musunuz? Sizlerin yorumlarına gerçekten ayıracak ne vaktim ne de enerjim var. Çünkü o vakti ve enerjiyi beraber sevgi paylaştıklarıma harcamak çok daha sağlıklı ve akılcı... Siz olumsuz yorum yapanlar, size bir kaç tavsiyem olacak; gidin kalbinizi temizleyin, gidin kendinize bir uğraş bulun, mesela sokak köpeklerini besleyin, kedilere mama verin. Birini sevmeyi deneyin. Bir çiçek sulayın. Gülmeyi, içten kahkaha atmayı deneyin. Ama insanları karalamayın. İnsanları mutsuz etmeye çalışıp ondan beslenmeyin. Bunların hiç birini yapamıyorsanız, bir psikoterapiste gidin ve tedavi olun... Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bana sevgi dolu tebrik mesajları atanlara öpücüklerimi ve sevgimi sunuyorum ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sırt sırta devam diyorum"