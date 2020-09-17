Nikahta kız ve erkek tarafı birbirine girdi! Fenalaşan gelin yere yığıldı
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Nikahta kız ve erkek tarafı birbirine girdi! Fenalaşan gelin yere yığıldı

İstanbul'da nikah dairesinde kız ve erkek tarafı arasında çıkan tartışma arbedeye döndü. Arada kalan gelin fenalaşarak yere yığıldı. Kavgayı olay yerine gelen polis ayırdı.

17.09.2020 09:25 | Son Güncelleme: 17.09.2020 09:50

Şişli Evlendirme Dairesi'nde nikah öncesinde çiftin akrabaları arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Gelin arbede arasında kalarak fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek geline ilk müdahaleyi yaptı.

İKİ TARAF ARASINDAKİ TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNDÜ

İddiaya göre olay geçtiğimiz pazar Şişli Evlendirme Dairesi'nde nikah kıymak için bir araya gelen çiftin yakınları arasında çıkan tartışma büyüdü. Kız ve erkek tarafındaki akrabalar arasında çıkan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Olayın ihbarını alan polis, çok sayıda ekip ile evlendirme dairesine geldi.

Nikahta kız ve erkek tarafı birbirine girdi! Fenalaşan gelin yere yığıldı

FENALAŞAN GELİN YERE YIĞILDI

Burada tarafları ayıran polis ekipleri kalabalığın da olay yerinden uzaklaşmasını sağladı. Bu sırada arbede yüzünden arada kalan gelin fenalaştı. Sağlık ekipleri evlendirme dairesine gelerek geline ilk müdahaleyi yaptı. Gelinin fenalaşarak yere yığıldığı daha sonra akrabaları tarafından bir yere oturtulmaya çalışıldığı anlar ise kameralara yansıdı.

Nikahta kız ve erkek tarafı birbirine girdi! Fenalaşan gelin yere yığıldı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (11)
KARA: DÜĞÜNE İKİ ÇİNGEN ÇAĞIRIRSAN BÜTÜN DÜĞÜNÜ BATIRIR
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YİĞİDO: yeliz hanım ne alaka yorum yapmışsın. ben sivaslıyım . Adamlar anlaşamış kavga etmiş bu kadar basit yaa. .
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İSİM: Ortalık Mal, Yobaz, Hırsız, Arsız, Kabadayı, Serseri doldu hatta taşıyor. Dünyada cehennemi bunlarla beraber yaşayarak yaşıyoruz.
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