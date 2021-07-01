Nikah ve düğünlerde bazı tedbirlerin sona ermesiyle rezervasyon ve katılımcı sayıları arttı
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Nikah ve düğünlerde bazı tedbirlerin sona ermesiyle rezervasyon ve katılımcı sayıları arttı

Anadolu Ajansı / Arife Karakum - Haberler | Güncel

Kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasının ardından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede bazı tedbirlerin sona ermesi nikah ve düğün organizasyonlarındaki rezervasyon ve katılımcı sayısına olumlu yansıdı.

Kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasının ardından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede bazı tedbirlerin sona ermesi nikah ve düğün organizasyonlarındaki rezervasyon ve katılımcı sayısına olumlu yansıdı.

Nikah ve düğünlerde, kapalı yerlerde uygulanan kişi başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı devam ederken, katılımcı sayısı artık sınırlanmıyor. Etkinliklerde, 15 Haziran'dan itibaren başlayan yiyecek ve içecek ikramı sürüyor. Yeni dönemde müzik yayınına saat 24.00'e kadar izin veriliyor.

Sarıyer'de düğün ve davet mekanı işletmecisi Mustafa Kara, normalleşme sürecine geçişle rezervasyon taleplerinde artış olduğunu ve hareketli günler geçirdiklerini söyledi.

Düğünlere katılan kişi sayısında da artış olduğunu kaydeden Kara, "İnsanlar virüsün azaldığını düşünerek daha çok davete icabet etmeye başladılar. Bizim düğünlerimizde yaklaşık yüzde 30 oranında katılımcı artışı görülüyor." dedi.

Kara, çiftlerin açık mekanları daha çok tercih ettiğini kaydederek, "Maske ve mesafe kuralı korunuyor. Mekana girişte HES kodu alarak ateş ölçüyoruz. Biz her ne kadar tedbir alsak da bireysel tedbirler de önem taşıyor. Zaten misafirlerimiz de dikkat ediyor ve kurallara uyuyor." diye konuştu.

Düğünlerin her sektörü etkilediğine anlatan Kara, insanların sosyalleşmeyi ve eski hayatlarını da özlediğini, bir arada sohbet etmenin davetlilere iyi geldiğini belirtti.

"Çiftlerimiz çok rahat değildi"

Beykoz'da kır düğün salonu işletmecisi Abdullah Gülerer de nikah ve düğün organizasyonlarındaki bazı kısıtlamaların kaldırılmasının sevindirdiğini dile getirdi.

Kendilerinin de bu durumdan çok mutlu olduğunu ifade eden Gülerer, "Misafir sayısı ve ikram noktasında sınırlamalar varken de düğün, kına gibi organizasyonları gerçekleştiriyorduk ancak çiftlerimiz çok rahat değildi. İster istemez eski düğünlerdeki rahatlığı arıyorlardı. Bugün itibarıyla bu kısıtlamalar kaldırıldı ve organizasyonlarımızda gözle görülür artış yaşıyoruz. Umarım böyle devam eder." şeklinde konuştu.

Nikah ve düğünlerde bazı tedbirlerin sona ermesiyle rezervasyon ve katılımcı sayıları arttı
Nikah ve düğünlerde bazı tedbirlerin sona ermesiyle rezervasyon ve katılımcı sayıları arttı
Nikah ve düğünlerde bazı tedbirlerin sona ermesiyle rezervasyon ve katılımcı sayıları arttı
Nikah ve düğünlerde bazı tedbirlerin sona ermesiyle rezervasyon ve katılımcı sayıları arttı
Nikah ve düğünlerde bazı tedbirlerin sona ermesiyle rezervasyon ve katılımcı sayıları arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Karakum

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Nikah ve düğünlerde bazı tedbirlerin sona ermesiyle rezervasyon ve katılımcı sayıları arttı - Haberler
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