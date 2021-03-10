DÜZCE Nikah töreni dönüşünde kaza 5 yaralı
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DÜZCE Nikah töreni dönüşünde kaza 5 yaralı

10.03.2021 21:34 | Son Güncelleme: 10.03.2021 22:08

Nikah töreni dönüşünde kaza: 5 yaralıDÜZCE'de arkadaşlarının nikahından dönerken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Nikah töreni dönüşünde kaza: 5 yaralı

DÜZCE'de arkadaşlarının nikahından dönerken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Kaza saat 20.30 sıralarında D-655 yolu Konuralp mevkiinde meydana geldi. Akçakoca ilçesinde arkadaşlarının nikahına katılarak eve dönen Semih Baydere yönetimindeki 81 ABA 785 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters dönen otomobildeki sürücü Baydere ile Sergen Üster, Barış Özçelik, Deniz Ünal ve Nisa Turhan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

DÜZCE Nikah töreni dönüşünde kaza 5 yaralı
DÜZCE Nikah töreni dönüşünde kaza 5 yaralı
DÜZCE Nikah töreni dönüşünde kaza 5 yaralı
DÜZCE Nikah töreni dönüşünde kaza 5 yaralı
DÜZCE Nikah töreni dönüşünde kaza 5 yaralı
DÜZCE Nikah töreni dönüşünde kaza 5 yaralı
DÜZCE Nikah töreni dönüşünde kaza 5 yaralı
DÜZCE Nikah töreni dönüşünde kaza 5 yaralı
DÜZCE Nikah töreni dönüşünde kaza 5 yaralı
DÜZCE Nikah töreni dönüşünde kaza 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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