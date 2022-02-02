Nikah dairelerinde 02.02.22 yoğunluğu

Küçükçekmece'de nikah tarihlerini, 02.02.2022 tarihine denk getirerek özel ve akılda kalıcı bir tarih yapmak isteyen çiftler, evlendirme salonlarında yoğunluk oluşturdu. Özel bir tarihte evlenmenin mutluluğunu yaşayan çiftler, akrabalarının ve arkadaşlarının huzurunda 'evet' dedi.

Küçükçekmece Belediyesi Nikah Sarayında evlilik tarihlerini 02.02.2022 tarihine denk getiren çiftler, bugün sabah saatlerinden itibaren evlendirme dairelerine gelmeye başladı. Nikah memuru ve şahitlerin huzurunda işlemleri tamamlanan ve evlilik cüzdanını teslim alan çiftler, sonrasında tebrikleri kabul etti. Hayatlarını birleştiren çiftler özel bir tarihte evlendikleri için mutlu olduklarını ifade ettiler.

"BENİM İÇİN HEP AYNI RAKAM OLMASI LAZIM"

Rakamların aynı olmasına önem verdiğini söyleyen Cihan İncesu, "Fikirlerimiz aynı olduğu için evlenme kararı aldık. 02.02.2022'nin anlamlı olduğunu ve hayatımızın içerisinde güzel bir anı olarak kalır diye düşündüm. Hem hatırlanması kolay, güzel bir şey. Benim için hep aynı rakam olması lazım. Düğün de 02.02.2022 oldu. Bizim için güzel ve anlamlı oldu" şeklinde konuştu.

"HERKES GİBİ SONSUZA KADAR SÜRECEK BİR EVLİLİK İSTİYORUM"

02.02.2022 tarihinde evlenmenin kendisine şans getireceğine inanan Esra Karakuş, "Bu tarihi özel olarak istedik. 02.02.2022'nin manası sonsuz sürecek aşkın başlangıcı olduğu için bu tarihi seçtik. Herkes gibi sonsuza kadar sürecek bir evlilik istiyorum. Bunun da bana şans getireceğini düşünüyorum. Nikah gününü 25 gün önce aldık. Tek saat kalmıştı, onu da biz aldık" dedi.

"HEPİMİZİN AKLINDA KALABİLECEĞİ BİR TARİH SEÇTİK"

Akılda kalıcı olmasını istediğini belirten Dursun Ali Turun ise, "Biz birbirimize aşık bir çift olduğumuz için evliliğe ve sonunda da bir yuva kurmaya karar verdik. Bunun da en iyi tarih olarak birbirine yakın tarih ve hepimizin aklında kalabileceği bir tarih seçtik. 02.02.2022 bizim için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

(Deniz Zeybek - Emre Baba/ İHA)