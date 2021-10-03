Nikah 30 şahit eşliğinde kıyıldı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Oğuzeli ilçe Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'ın oğlunun nikahı 30 şahit eşliğinde kıyıldı.

Deniz ve Bahadır çiftinin Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen nikahına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tanca'nın da aralarında bulunduğu 30 davetli şahitlik etti. Nikah öncesi konuşan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, kendilerini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kıydığı nikah sonra imzayı atan çiftin evlilik cüzdanını Gaziantep Valisi Davut Gül geline verdi. Nikaha Gaziantep Valisi Davut Gül, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan, ilçe kaymakamları, siyasi parti il ve ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı. - GAZİANTEP