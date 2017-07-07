Nijeryalı Elderson Sivasspor'da

SİVASSPOR, Nijerylı sol bek Uwa Elderson Echiejile ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.



Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen Nijeryalı sol bek Elderson Echiejile ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Wikki Tourists, Rennes, Braga, Standard Liege, Standard Liege formasını giye Elderson geçtiğimiz sezon ise Monaco'da forma terletti. Geçen sezonun devre arasını İspanya İkinci Lig takımlarından Sporting Gujon'da geçiren oyuncu kente gelerek sağlık kontrolünden geçirildi. Her hangi bir sağlık sorununa rastlanmayan Elderson ile sözleşme imzalandı. 51 kez Nijerya Milli takımının formasını da giyen 29 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 3 gol kaydetti.



- Sivas